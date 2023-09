Real Madrid campeón de la Supercopa de básquetbol y Campazzo fue el MVP

Real Madrid campeón. / Foto: TW@RMBaloncesto.

este domingode básquetbol, por 88 a 81, en el certamen desarrollado en el Palacio de los Deportes de la ciudad de Murcia, donde el base cordobés fue elegido como el jugador más valioso de esta definición (MVP).El conjunto 'merengue', que se había adjudicado las cinco ediciones anteriores de este torneo (de 2018 a 2022), venció con la siguiente progresión: 21-17, 44-31, 61-56 y 88-81El cordobés Campazzo, en su retorno a la entidad madrileña, resultó el artífice de la victoria. El exbase de los Denver Nuggets y Dallas Mavericks de la NBA, de 32 años, finalizó con una planilla de 17 tantos (5-6 en dobles, 1-3 en triples, 4-5 en libres), 3 rebotes y 3 asistencias en 27 minutos. El alero croata Mario Hezonja, por su lado, colaboró con 17 unidades, 5 rebotes y 2 robos en 21m.El santiagueño Gabriel Deck (ex Oklahoma City Thunder) no fue parte de la definición, por acusar una ligera molestia física.En el quinteto andaluz se destacaron el ala pivote estadounidense Will Thomas y el interno de nacionalidad alemana, Dylan Osetkowski, ambos responsables de 14 puntos y 4 rebotes cada uno.Los experimentados Rudy Fernández y Sergio Llull lograron su novena conquista de la Supercopa española con la camiseta 'blanca' del Real Madrid, al participar de los títulos en 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.