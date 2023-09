Melella: "Massa es un dirigente comprometido, que tiene ganas y que tiene herramientas"

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, elogió las medidas adoptadas por Sergio Massa.

que puso en marcha el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y lo calificó como "un dirigente que está comprometido, que tiene ganas y que tiene herramientas"."Yo valoro muchísimo la actitud de Sergio Massa.le puso el pecho, toda la capacidad de él y de su equipo con medidas de reacción rápida", afirmó Melella en diálogo con AM 530 y agregó "es lo que necesitamos en este contexto y para la Argentina que se viene".El gobernador fueguino apuntó que las últimas medidas económicasy aseguró que la iniciativa del candidato presidencial "demuestra que hay un dirigente que está comprometido, que tiene ganas, que tiene herramientas".Ejemplificó que ante el escenario inflacionario producto de "un endeudamiento salvaje, atroz, inhumano en el cual nos metió (el expresidente) Mauricio Macri" los otros candidatosMelella manifestó también su "sorpresa" por los resultados de las PASO que dieron como primera fuerza a La Libertad Avanza y aseguró que, pero luego de pasado ese enojo "digo ya está, porque por enojarnos tanto podemos darnos un tiro en el pie los fueguinos", opinó sobre una posible presidencia de Milei.Pese al "enojo" del electorado, Melella destacó que estáy que "el fueguino va a valorizar todo lo que está haciendo Massa"."Si no llegara a pasar eso Argentina va sufrir muchísimopara debilitar justamente la soberanía", aseguró.Melella explicó que "hay un error conceptual que viene de años. Hablan del déficit fiscal y Tierra del Fuego no provoca ningún déficit, al contrario" y afirmó que si bien la provincia tiene ciertos beneficios impositivos "si Argentina no tuviera la industria de Tierra del Fuego todos esos productos se importarían. Entonces ahí sí tendrías un déficit más grande".El nivel tecnológico que tiene la industria la verdad no tiene ninguna industria del país", finalizó.