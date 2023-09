"Fue una serie dura en lo emocional", admitió Guillermo "Mago" Coria

Guillermo Coria (@AATenis).

Guillermo "Mago" Coria, el capitán del equipo de Copa Davis de la Argentina, consideró este domingo que la serie ante Lituania "fue dura en lo emocional" porque el favoritismo era marcado y los tenistas tenían la presión de ser contundentes, algo que lograron porque la resolvieron por un amplio 4 a 0 y sin pasar demasiados sobresaltos.Los tenistas querían demostrar lo bueno que hicieron en el circuito durante el año en casa, tenían esa presión y pudieron responder", analizó el capitán argentino en la rueda de prensa que ofreció una vez terminada la serie en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.El extenista santafesino, de 41 años, finalizará su contrato con la Asociación Argentina de Tenis (AAT) a fin de año y no está claro si continuará en el cargo, algo que se preocupó por aclarar.Por más que los dirigentes me lleguen a decir de poder seguir un año más o de que los jugadores me lo pidan, yo quiero hablar con mi cuerpo técnico y conmigo mismo para saber si soy importante para ellos en esta etapa", aclaró Coria.El "Mago", quien alcanzó el tercer puesto del ranking mundial de la ATP en 2004 y durante su carrera conquistó 9 torneos en el circuito, dirigió ante Lituana su sexta serie de Copa Davis y logró su segunda victoria, la anterior ante la República Checa en marzo de 2022, también en Buenos Aires.Las derrotas bajo la conducción de Coria fueron en las Finales jugadas en Bologna el año pasado, en las series ante Suecia, Italia y Croacia (las tres durante la fase de grupos) y la otra en febrero de este año ante Finlandia, en Espoo, por los Qualifiers."Estos dos años fueron emotivos para mí, volver al circuito, el reconocimiento de ex colegas, poder hablar con (Juan Carlos) Ferrero o (David) Ferrer y encontrarme con mucha gente a uno también lo llena de orgullo. Lo principal para continuar es estar convencido de que uno puede seguir aportando cosas, si creo que necesitan otra cosa, por más que me pidan, prefiero dar un paso al costado y que siga otro el proyecto, voy a tener tiempo para pensar, pero ojalá pueda seguir estando al lado de ellos", anticipó Coria., ante un rival que se conocerá recién en noviembre una vez que termine la actual edición del tradicional certamen por equipos."Falta mucho para noviembre, es horrible tener que esperar hasta esa fecha para saber contra quién va a jugar Argentina", comentó Coria, quien será el capitán de los tenistas argentinos en los Juegos Panamericanos de Chile, en octubre próximo.para sentenciar el marcador por 4 a 0 y a su vez convertirse en el tenista número 89 en representar a la Argentina en el torneo."Desde que comenzó a llover todo el equipo quería que se pueda jugar mi partido para que pueda debutar, había una energía muy positiva. Me llamó la atención que la gente se haya quedado en el estadio, me alentaron y fue increíble, les agradezco de corazón a 'Guille' porque jugar la Davis es algo único, no es sencillo pese a que la serie ya estaba definida", subrayó el tenista nacido en La Plata hace 24 años.