Guido Pella, uno de los héroes de la Davis, homenajeado en su adiós definitivo al tenis

El anuncio de Guido Pella.

La ovación para el tenista.

Pella en la Davis

El bahiense Guido Pella, uno de los héroes de Zagreb cuando Argentina conquistó la Copa Davis en 2016 por primera y única vez en la historia,El zurdo bahiense, y cuando fue reconocido por el público se cantó fuerte el "dale campeón, dale campeón", como reconocimiento de la gente a su carrera y sobre todo a aquélla gesta de Zagreb., analizó el tenista nacido en Bahía Blanca en diálogo con los medios de prensa.Con el retiro de Pella, sumado a los anteriores del tandilense Juan Martín Del Potro y el correntino Leo Mayer, el único de los cuatro mosqueteros de la formación que le ganó la final a Croacia por 3-2 el 27 de noviembre de 2016, bajo la capitanía de Daniel Orsanic, es el azuleño Federico Delbonis, quien a los 32 años aún sigue dando batalla en el circuito., admitió el zurdo, quien llegó a ocupar el casillero 20 del planeta en 2019, cuando ganó su único ATP en San Pablo, Brasil, y además alcanzó los cuartos de final en Wimbledon.Pella, quien ocupa actualmente el casillero 189 del ranking mundial de la ATP, jugó su último torneo en el reciente US Open y anunció su retiro del tenis a través de sus redes sociales el viernes último por la noche.Si bien la familia del tenista, su papá Carlos, su mamá María del Rosario, su hermana Catalina, ex tenista profesional, y su entorno, le habían sugerido que estire su adiós hasta febrero y lo haga durante el Argentina Open, eso no fue posible.El tenis requiere una capacidad mental y física que a esta altura no quiero experimentar, era imposible por una cuestión de tiempo y tendría que competir contra pibes que están iniciando su carrera con toda la fuerza, no estaba dispuesto a hacerlo", reconoció el zurdo bahiense.Pella, además de ese título en San Pablo, jugó cuatro finales en el circuito, en Río de Janeiro 2016, Munich 2017, Umag 2018 y Córdoba 2019.No obstante, su carrera quedará eternamente vinculada a la Davis, así se lo hizo saber el público que lo ovacionó esta tarde en la cancha central del Buenos Aires, también se lo recordó al oído otro campeón en Zagreb, el correntino Mayer, ahora integrante del cuerpo técnico del "Mago" Coria.: en Gdansk (Polonia), Pesaro (Italia), Glasgow (Escocia) y la final en Zagreb ante los croatas,En Polonia, por la ronda inicial del Grupo Mundial, le ganó a Michal Przysiezny por 6-1, 6-4 y 7-6 (5), y en Italia, en la balnearia ciudad de Pesaro, por los cuartos de final, se unió a Del Potro y juntos ganaron el dobles ante Fabio Fognini y Paolo Lorenzi por 6-1, 7-6 (4), 3-6, 3-6 y 6-4.En las semifinales, en Glasgow, perdió con Andy Murray en sets corridos, pero antes logró una victoria clave, trascendente para el desenlace final de la serie, ante Kyle Edmund, por 6-7 (5), 6-4, 6-3 y 6-2."El que dice que la pasa bien en el tenis miente, un top ten tiene mucha presión, mucha responsabilidad y casi no puede disfrutar todo lo bueno que le sucede. En mi caso, me jubilo a los 33 años, así que intentaré encontrar algo que me guste, que me llene como lo hizo el tenis, y no morir en el intento", concluyó Pella en la tarde de su adiós, que fue en un lugar simbólico como "La Catedral" del tenis argentino.