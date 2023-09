"La arqueología nos recuerda lo efímeros que podemos ser los seres humanos"

Virginia Lynch / Foto: Prensa.

El riesgo de ajustar Virginia Lynch opina que realizar "recortes o ajustes presupuestarios" en el área de las ciencias es "una pérdida enorme" debido a lo que se invierte en la formación de cada investigador.



"Cuando uno invierte en una formación como la nuestra en un becario doctoral o un becario posdoctoral y todo lo que implica esa inversión en la formación, es una pérdida enorme que eso no se sostenga", dijo Lynch en diálogo con Télam.



La investigadora quien trabaja en el Macizo del Deseado (Santa Cruz) y la meseta de Somuncurá (Río Negro) en ocupaciones tempranas con material lítico, repasó los desafíos que se enfrentan los investigadores e instó a "no repetir errores del pasado".



"En épocas de recortes presupuestarios durante la gestión de Mauricio Macri costó mucho contar y mostrar lo que hacemos que, en nuestro caso, es conocimiento puro, básico", mencionó sobre la labor de los investigadores y arqueólogos.



Para la especialista, la importancia radica en que "se aplica por el hecho de saber acerca de ese pasado, que permite accionar en el presente, y que, muchas veces ese conocimiento permite que se preserve para otras generaciones el futuro".



Por eso, Lynch destacó que es necesario difundir el rol de la ciencia ya que, "a partir de los datos, ese conocimiento que generamos, es que se empiezan a generar áreas, como por ejemplo los parques nacionales, a los que la gente puede visitar e ir en las vacaciones". En ese punto, también rescató la tarea de los guardaparques, por "aportar a la producción de cocimiento mediante la preservación de ese patrimonio".



Comentó que en el año 2016 muchos investigadores quedaron afuera del Conicet por lo que se hizo un histórico reclamo en el Polo Científico Tecnológico al que acudieron investigadores de todo el país, debido a "una reducción de más o menos 12 a 15 de investigares por año".



Se trata, comentó, de profesionales con unos 12 años de formación como "para tirarlos a la basura".



"Es terrible cuando se invierte en una formación como la nuestra, un becario doctoral un becario posdoctoral y todo lo que implica esa inversión en la formación, es una pérdida enorme que eso no se sostenga en el Conicet", dijo y lamentó que tras ese recorte, "muchos terminaron yéndose del país o trabajando de otra cosa".



En este marco, en plena campaña electoral en la que el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, comentó la iniciativa de cerrar el Conicet en caso de llegar al Gobierno, Lynch consideró necesario defender la labor de los investigadores.



"La mayoría de los recortes se dan en las ciencias sociales. La historia es para no cometer los mismos errores, nos recuerda esos errores", reflexionó.



Entre los desafíos, la investigadora menciono a la entrega de subsidios para solventar las campañas ya que, dijo, "es muy difícil acceder al campo y el campo es lo que nos permite la obtención de nuevos datos".

Descubrir huellas, hallar arte rupestre en cuevas de difícil acceso y analizar elementos de los primeros ocupantes de lo que hoy es Argentina para comprender las sociedades en el pasado, lo que permite "accionar en el presente", es la síntesis de las tantas acciones que definen la labor de la y el arqueólogo, según lo explicó una profesional que trabaja en el, en, y en la meseta de Somuncurá, en"La arqueología no es una profesión, es un modo de vida, uno está constantemente relacionado con el campo y los lugares que va a investigar", comentó a Télamy doctora en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).Para ella, también, la arqueología, aunque reconoció que, Lynch definió a esta rama de la ciencia como el "conocimiento básico del pasado, pero, en alguna medida, entender el pasado que permite accionar en el presente, ver hacia dónde vamos, ayuda en ese sentido. No es una ciencia como la medicina que genera un avance a nivel tecnológico, es el conocimiento ´per se´".Lynch decidió estudiar Ciencias Naturales atraída por todo lo relacionado a la naturaleza.había averiguado para estudiar eso, pero mi familia no estaba de acuerdo porque tenía que viajar, así que no me anoté, pero viajar sigue siendo mi pasión, no me imagino quedándome en un lugar", señaló.Sin poder escapar a ese destino o a su genuina vocación, hoypara luego realizar un "análisis funcional" en el microscopio y dar cuenta de qué herramientas se usaron y para qué las usaron las primeras ocupaciones de pobladores."Trabajo en un grupo de investigación a cargo de la doctora Laura Miotti, que tiene como eje el estudio de grupos cazadores-recolectores nómades que habitaron la Patagonia Argentina desde la transición Pleistoceno-Holoceno y Holoceno temprano hasta el Holoceno tardío", comentó al referirse aLas investigaciones las realizan junto a este equipo en dos grandes áreas de estudio, en el Macizo del Deseado, ubicado en la provincia de Santa Cruz, y en la meseta de Somuncurá, en la provincia de Río Negro., específicamente en el uso que se les dio a esas herramientas en el pasado mediante diferentes técnicas de microscopía lo que se llama análisis funcional de base microscópica", dijo.A partir de este análisis, no sólo es posible determinar si esas herramientas trabajaron sobre materiales como madera, hueso, o cuero, sino también, "el modo en que lo hicieron al igual que analizar los microresiduos que quedaron de estas actividades desarrolladas en el pasado"."Desde nuestra disciplina,acerca de las sociedades que habitaron en el pasado nuestro actual territorio argentino, a partir de los restos materiales que se preservan en el tiempo (hueso, lítico, arte rupestre)", definió la científica.Ejemplo de ello, son las emblemáticasal noroeste de la provincia de Santa Cruz, en donde, subrayó, esas pinturas dan cuenta de cómo "distintos grupos habitaron, modificaron ese lugar y sobrevivieron porque tenían un conocimiento increíble de la zona".. El patrimonio cultural y social que es fundamental preservar y para eso hay que conocer", remarcó.Si bien la arqueóloga consideró que "todos los momentos en el campo se disfrutan", destacó dos hechos que marcaron su carrera: "Uno fue cuando se me dio ir a trabajar a Nazca, Perú, como voluntaria. Fue una experiencia tremenda. Fuimos a las líneas de Nazca, a Cahuachi, con arqueólogos italianos. Trabajé en un sector de cementerio, y el grado de preservación de esos materiales no lo vi jamás", recordó.El otro momento, agregó, fue cuando visitó por primera vez Los Toldos, un yacimiento arqueológico en el que encontraron restos de presencia humana queen la misma región de la Patagonia que fueron encontrados los yacimientos prehistóricos Cueva de las Manos, Piedra Museo y El Ceibo, que también proporcionan variados artefactos líticos y de hueso."Se trata de un cañadón de difícil acceso con 13 cuevas, una de ellas, la cueva número 13 que es donde vivió una ocupación muy temprana. Lo trabajó en los primeros años Augusto Cardich y después Laura Miotti siguió estudios ahí, el resto del equipo seguimos trabajando en excavaciones, la que más se excavó es la cueva 13, en este año hicimos excavaciones en la cueva 1. Ese sitio es impresionaste, se ven manos en colores rojos y negros", apuntó., imágenes satelitales, niveles y desniveles que hay en ese campo, y la posibilidad de encontrar cuevas o estructuras."También analizamos si a dónde vamos a ir hay un sector de lagunas que eran lugares de atracción de ocupación humana porque es donde estaban los guanacos, que era la fuente de comida, muchas veces estos sitios de ocupación estaban relacionados con esos recursos", indicó.Los antecedentes bibliográficos son clave además de las crónicas, y relatos de viajeros. "También buscamos a los informantes locales que son fundamentales porque son los que viven ahí, nos ayudan a reconocer estos lugares", agregó Lynch y destacó también la participación de los guardaparques, quienes "aportan a la producción del conocimiento"., y fortalecer la cuestión del género dentro de la profesión.Madre de dos hijas, una de las cuales quiere seguir también el camino de las ciencias naturales,, pero se logra con organización."Mis hijas se criaron desde chicas sabiendo que me iba al campo, pese a que hay estudios científicos que revelan que las mujeres dejan de producir en los primeros años de crianza, y que los cargos más elevados son hombres", comentó.En esa línea, señaló que hace unos años,"Mi directora es mujer y cuando llegamos al campo muchos no pueden entender que sea ella la cabeza del grupo, ven a un hombre y le hablan a él", manifestó.En 2015 la Asamblea General Ordinaria de AAPRA (Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina) instauró el(1854-1911).