Seguirá detenido el acusado de introducir cocaína en "mulas" detenidas en Ezeiza

La joven detenida llevaba 78 cápsulas de cocaína en su cuerpo.

Los argumentos del juez

La droga incautada.

La causa

pasado en un departamento en Las Cañitas comopara traficarlas a Europa, seguirá detenido luego de que un juez rechazó un pedido de excarcelación yFuentes judiciales aseguraron a Télam que se trata de, un hombre de 33 años a quien el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky acusa de ser en calidad de proveedor, en una causa que se hizo conocida en julio pasado cuando una joven de 21 añosEn el marco de la causa, además de Maceri, fueron detenidas (y luego excarceladas) las dos jóvenes denominadas "mulas" de 19 y 21 años que fueron ingestadas con cápsulas, una de las cuales logró viajar a España y entregar la droga y la otra fue detenida en el aeropuerto, cuando estaba a punto de abordar un vuelo con destino a Barcelona.En tanto,uno de los capos de la organización narcocriminal,, quien se presume que es el proveedor de la cocaína que traficaban las "mulas".que había formulado un defensor oficial de Maceri, y de esa manera coincidió con el fiscal a cargo de la causa, Emilio Guerberoff, quien también se había opuesto en un dictamen a que fuera liberado."El riesgo procesal que se presenta con relación al mencionado es aquel que guarda estrecha vinculación con la posibilidad de fuga o de que se entorpezca la investigación, sobre todo si se tiene en cuenta el tipo de delito que se investiga, su expectativa de pena, el rol trascendental que ocupaba el imputado en la organización delictiva pesquisada y el estado en el cual se encuentran las actuaciones principales", señaló el fiscal, cuando se opuso al pedido de excarcelación.El fiscal consideró que Maceri. Todos ellos ejecutados por distintas personas con el mismo fin: lograr el egreso de la sustancia prohibida del país".Maceri había sido detenido el 10 de agosto pasado durante un allanamiento realizado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en su departamento del séptimo piso de la calle Migueletes 784, en el barrio porteño de Las Cañitas, donde fueron secuestrados una computadora, un teléfono celular, metanfetaminas, pastillas de éxtasis con el logo "Messi" y elementos de corte.La investigación había comenzado el 29 de julio, cuando una joven de 21 años identificada por las iniciales A.S.F. fue sorprendida en el hall central de la terminal A por personal de la PSA que detectó movimientos sospechosos.Según consta en el expediente del juez Aguinsky, como la joven -que vive en la Ciudad de Buenos Aires con sus padres- mostró nerviosismo,Allí, los médicos extrajeron de su vagina 11 cápsulas y luego, en los siguientes dos días, expulsó otras 67 cápsulas que había ingerido y se hallaban en su aparato digestivo.Con el análisis de los teléfonos secuestrados,-también de la Capital Federal-,En las comunicaciones que fueron rescatadas de los celulares se estableció que M.A.B. se reportó con Maceri, a quien le dijo: "Ya subí. Ya arranco en vuelo. Me duele la panza bastante. Me duele muchísimo el que tengo puesto. Molesta".Además, los investigadores descubrieron mensajes entre Maceri y "Blas", en los cuales el ahora detenido le decía al capo narco que deberían "premiar con 100 dólares" a la chica de 19 años para que no diga que había sentido dolores en su cuerpo.y así poder captar a nuevas chicas para realizar los viajes.Si bien por el momento el único prófugo es "Blas" Loza Quiroga, los investigadores no descartan que haya otro prófugo involucrado, a quien los imputados identificaban como "El Colombiano".