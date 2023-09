Diplomáticos elogiaron a Massa por su política exterior "a favor de los argentinos"

"Apoyamos la candidatura de Massa" porque "impulsa un modelo de negociación de acuerdos comerciales, económicos y políticos que beneficie a los argentinos y las argentinas", expresaron los diplomáticos.

Más de una veintena de diplomáticos argentinos de carrera expresaron este domingoporque, entre otros motivos, "impulsa un modelo de negociación de acuerdos comerciales, económicos y políticos que beneficia a los trabajadores, a los empresarios nacionales y al conjunto de los argentinos y argentinas".Los diplomáticos de carrera del servicio exterior resaltaron, además,con el reclamo soberano de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur, y su "voluntad de consolidar el Mercosur y la institucionalidad regional" como "un espacio de pertenencia"."Apoyamos la candidatura de Massa" porque "impulsa un modelo de negociación de acuerdos comerciales, económicos y políticos que beneficie a los trabajadores, a los empresarios nacionales y al conjunto de los argentinos y las argentinas", expresaron en un comunicado., sostuvo en declaraciones a Télam que la "política exterior debe constituirse en una herramienta para alcanzar un desarrollo con inclusión"."Tenemos una visión pragmática de las relaciones internacionales, donde los socios comerciales no se elijan por preferencias personales o ideología. Creemos que, tal como sucede normalmente en gran parte de las naciones, las relaciones se manejan en el mundo real por intereses y valores. Argentina necesita socios y mercados para lograr su desarrollo", opinó el diplomático.Como "contrapunto a las ideas" expresadas durante la campaña electoral por, los candidatos presidenciales de La Libertad Avanza (LLA) y Juntos por el Cambio (JxC), respectivamente, quienes, Martínez Pandiani mencionó como ejemplo que "el gigante asiático tiene como sus tres socios principales a Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, países alejados de sistemas comunistas".Por ese motivo, dijo, "creer que Lula no puede ser nuestro socio porque es 'comunista' no solo es una falta de seriedad en el análisis, sino un error estratégico muy importante".En la carta pública, que lleva como título "Por una política exterior pragmática al servicio del interés nacional, las exportaciones, el trabajo argentino y las inversiones productivas", 24 diplomáticos de carrera justificaron su respaldo a Massa al resaltar que "está comprometido de modo irrenunciable con la Cuestión de las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur como causa nacional, así como también con la consolidación de nuestra política antártica y oceánica".Destacaron quePara los diplomáticos de carrera que firmaron el pronunciamiento de respaldo, Massa es el único de los candidatos que "propone un Gobierno de unidad nacional y consensos básicos" que busque establecer políticas de Estado que "generen más y mejor vinculación de la Argentina con el mundo".El objetivo de una política de ese tipo, indicaron, es "tener más y no menos aliados y socios que nos permitan mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de los pequeños y medianos comerciantes".como también "su apuesta por el multilateralismo y su voluntad de consolidar asociaciones estratégicas con países en desarrollo para promover agenda e intereses comunes del sur global".En tanto,, entendiendo que el cuidado del medio ambiente debe ser un eje central en la política de desarrollo inclusivo y sostenible que aborde" la Argentina.Además de Martínez Pandiani, la carta lleva la firma de las y los diplomáticos Juan Valle Raleigh, Fabiana Loguzzo, Gustavo Dzugala, Alberto D´Alotto, Gonzalo Urriolabeitia, Belén Bogado, Julio Lascano, Claudio Pérez Paladino, Enrique Vaca Narvaja, Gustavo Ainchil, María del Carmen Squeff, Santiago Villalba, Javier Binaghi, Ana Sarrabayrouse, Diego Boriosi, Javier Figueroa, Federico González Perini, Alessandra Viggiano Marra, Emiliano Waiselfisz, Margarita Ahumada, Pablo Virasoro, Florencia Segura y Juan Núñez.