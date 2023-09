Alivio fiscal: habrá reducciones impositivas para autónomos de menores ingresos

Foto: prensa

El Ministerio de Economía anunció una serie de medidas que reducen la carga fiscal de los profesionales y comerciantes registrados como autónomos y que tengan ingresos mensuales inferiores a $1.770.000.La cartera anunció que "para dar una respuesta inmediata a los autónomos que no sean los de mayor capacidad contributiva, se prevén las siguientes medidas de alivio fiscal:".También se implementará unAdemás "igual que en el caso de las micro empresas, el bono de $60 mil será absorbido en un 100% por el Estado a través de las cargas patronales".Estas medidas no requieren de una ley para su implementación.A su vez, el Ministerio trabaja en un proyecto de ley que propone un esquema de simplificación tributaria y alivio fiscal para profesionales y comerciantes que actualmente figuran como autónomos.La propuesta, denominadaFuentes oficiales indicaron que "SIMPLE" se aplicaría en un primer momento para personas humanas -profesionales, prestadores de servicios, comerciantes- que revisten actualmente como autónomos pero que no tengan ingresos mensuales superiores a los 15 salarios mínimos vitales y móviles.Precisaron que "será un régimen distinto al de monotributo" con "un único pago mensual, que abarque seguridad social, IVA y Ganancias" y que el monto del pago "se determinará como un porcentaje de la facturación".