River quiere recuperarse ante un Arsenal al borde de descenso

Foto: Alejandro Santa Cruz

Probables formaciones

River Plate intentará recuperar su mejor imagen cuando reciba a Arsenal de Sarandí, que parece condenado al descenso a la Primera Nacional por su bajo promedio.El encuentro, válido por la cuarta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga, se jugará en el estadio Más Monumental desde las 19.30, con el arbitraje de Fernando Espinoza, el VAR a cargo de Ariel Penel y televisación por ESPN Premium.cuando fue superado por Vélez Sarsfield en Liniers.El "Millonario" protagonizó un opaco inicio en la Copa de la Liga con tres puntos sobre nueve y la campaña no ayuda a cicatrizar la herida de la eliminación en la Copa Libertadores ante Internacional de Brasil.El "Millonario" buscará su 17mo. triunfo consecutivo en el Monumental. El último cotejo que no ganó fue justamente ante Arsenal (1-2), el 26 de febrero pasado., por su parte, transita su últimos partidos en la división mayor, salvo que ocurriera una fantástica recuperación. Tiene el promedio más bajo con 105 unidades en 109 cotejos y se ubica 20 de Platense y 21 de Sarmiento, cuando le quedan 33 en juego.En los torneos de primera división, River y Arsenal jugaron en 31 ocasiones con 14 triunfos para los de Núñez, once empates y seis victorias de los de Sarandí.River Plate: Franco Armani; Milton Casco o Santiago Simón, Pablo Díaz, Ramiro Funes Mori y Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De la Cruz y Esequiel Barco; Manuel Lanzini; Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.Arsenal: Alejandro Medina; Néstor Breitenbruch, Facundo Cardozo, Joaquín Pombo y Adrián Sporle; Gonzalo Muscia, Braian Rivero, Lucas Brochero y Lautaro Guzmán; Juan Ignacio Cavallaro y Leandro Moreira. DT: Federico Vilar.Fernando Espinoza.Ariel Penel.River Plate.19.30ESPN Premium.