Cerúndolo y Báez dejan a la Argentina con "match point" a favor en la serie de la Davis

Foto: X (ex Twitter) @AATenis

#CopaDavisEnTyCSports 🏆🎾 ¡Victoria trabajosa para Fran Cerúndolo🇦🇷! Superó 6-2 en el tercer set a Vilius Gaubas🇱🇹 y le otorgó el primer punto a Argentina en la serie. Lo disfrutás EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/mVyzpv6IWZ acá👉https://t.co/F4qOeForRU pic.twitter.com/pZ1DvOI0ES — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 16, 2023

#CopaDavisEnTyCSports 🏆🎾 ¡Victoria para Báez🇦🇷 y día perfecto para Argentina! El 28 del mundo supero 7-6 / 5-7 / 6-3 a Ričardas Berankis🇱🇹 y pusó el 2-0 en la serie por el Grupo Mundial. Lo disfrutaste EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/mVyzpv6IWZ pic.twitter.com/N6RYP0JBZd — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 16, 2023

Foto: X (ex Twitter) @AATenis

Báez: "Disfruté muchísimo el aliento de la gente" Sebastián Báez, el tenista argentino más exitoso del año admitió que "disfrutó muchísimo el aliento de la gente" en el partido que le ganó al lituano Ricardas Berankis y dejó a la Argentina 2-0 arriba en la serie de Copa Davis.



"Disfruté muchísimo el aliento de la gente. Es un orgullo enorme tener a todo el público a favor, por ahí durante el partido cuesta ver esto, pero ahora que gané creo que me ayudaron a seguir luchando", analizó el tenista nacido en la localidad bonaerense de Billinghurst.



Báez, campeón este año en tres ATP, dos sobre superficie de polvo de ladrillo, el Córdoba Open y Kitzbuhel, y otro en cemento, en Winston Salem, le ganó a Berankis un durísimo partido que se definió a su favor por 7-6 (8-6), 5-7 y 6-3.



"Sabíamos que no iba a ser fácil el partido. no lo conocía a Berankis pero sabía que se trataba de un tenista con mucha experiencia. Creo que hizo un gran partido y mi mérito fue que siempre me mantuve luchando cada punto hasta el final", analizó Báez, de 22 años.



Coria: "Esta serie les dejará muchas enseñanzas a los chicos" El santafesino Guillermo "Mago" Coria, capitán argentino de Copa Davis, subrayó que la serie ante Lituania en la que este sàsacó una ventaja casi irremontable de 2-0 "les dejará muchas enseñanzas a los chicos", más allá del desenlace final.



"Por suerte tenemos un equipo formado por tenistas con mucho futuro, y por doblistas con mucha experiencia. Esta serie les dejará mucha enseñanza a los chicos, más allá de si se gana o se pierde", indicó el "Mago" en la rueda de prensa que le puso final a la jornada en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.



El santafesino, de 41 años, conduce ante Lituania su sexta serie como capitán y también podría ser la última, ya que su contrato con la Asociación Argentina de Tenis (AAT) culminará a fin de año y en las últimas horas creció el rumor de que no sería renovado, aunque eso -por el momento- no lo inquieta.



"La Davis es un torneo muy especial, no nivela para abajo, pero les da posibilidades a los que tienen menos ranking", analizó Coria en alusión a lo que se vio en la cancha, con los lituanos exigiendo al límite a los argentinos, que necesitaron tres sets cada uno para poder llevarse la victoria.



"Sufrí mucho por ellos, por Fran y Seba. Se trata de sus primeras series en el país con tanta gente en un estadio con muchísima historia, en ese escenario tener que demostrar lo que vienen haciendo durante el año en el circuito, es complicado", concluyó Coria.



que animan al mejor de cinco puntos, merced a los triunfos desobre Villius Gaubas y deante el experimentado Ricardas Berankis, respectivamente.El equipo argentino logró su primera victoria bien temprano cuando "Fran" Cerúndolo, 21 del ranking mundial de la ATP, debió exigirse más de la cuenta para doblegar al juvenil Gaubas (476), de 18 años, por 6-1, 6-7 (6-8) y 6-2, luego de dos horas y media de juego.Ese partido que, en el barrio porteño de Palermo, se jugó a estadio repleto y bajo un calor -por momentos agobiante-, inapropiado para esta época del año.A continuación entró en escena el tenista argentino más exitoso del año, el bonaerense Báez (28), quien recién en el tercer set logró ganarle la pulseada al experimentado Ricardas Berankis (231), de 34 años, por 7-6 (8-6), 5-7 y 6-3, luego de dos horas y 42 minutos.Con esas dos victorias,de 2024, es decir a la etapa previa a la fase de grupos de las Finales, donde compiten los países de la elite del tenis mundial.En ese contexto, Argentina está en condiciones de cerrar la serie este domingo desde las 11.00 con el el dobles, el tercer punto que jugarán los "top ten" Andrés Molteni (9) y Máximo González (10), mientras que los lituanos opondrán a Edas Butvilas (532), de 19 años, y a Tadas Babelis, un tenista sin ranking que completa el equipo europeo, aunque este podría ser reemplazado por Berankis.En el caso de perder el dobles, Argentinaque tendrá como protagonistas a los número uno de cada país, Cerúndolo por el equipo argentino y Berankis por los lituanos.Mientras que -de llegar al quinto punto- la definición quedará en manos de Báez y Gaubas, aunque si la serie está definida es potestad de los capitanes cambiar la formación y hasta acordar no jugar el último partido.En cuando a la jornada del sábado, el primer triunfo del equipo "albiceleste" que dirige Guillermo "Mago" Coria fue sufrido por los vaivenes en el juego de Cerúndolo, que se acentuaron el el segundo set.En el inicio, el argentino quebró de entrada para ganarse el primer aplauso en la soleada tarde en "La Catedral" y con mucha solidez en sus juegos de saque y también firme con la devolución, construyó un set perfecto que se llevó por 6-1, en apenas 42 minutos.Cerúndolo, campeón este año sobre el césped británico de Eastbourne, se adelantó 4-1 y luego cerró 6-1 con un dominio claro sobre un rival que mostraba entusiasmo y mucha entrega para correr cada pelota, no más que eso.En el segundo parcial Cerúndolo creció en confianza, eso le permitió elegir mejor sus golpes, con mucho margen para arriesgar, así insistió en jugar sobre la derecha de Gaubas para después cerrar el punto sobre el revés, donde el lituano mostraba más debilidad."Fran" quebró nuevamente para estirar su ventaja a 3-1 y parecía encaminar el set y el partido, pero se confió, cometió demasiados errores con su derecha y eso le permitió al entusiasta adversario romperle el servicio para descontar 2-3 y luego igualar 3-3 ante la sorpresa del público.Cerúndolo no recuperó la consistencia del set anterior y el partido se estiró al tie break en el que tuvo un match point que se le escapó, al igual que el set que perdió 7-6.En el parcial definitivo "Fran" ajustó sus golpes y con la potencia de su derecha más el simple argumento de meter la pelota del otro lado de la cancha, encaminó el partido con una ventaja de 5-1 que luego decoró por 6-2.Cerúndolo pasó muchos sobresaltos ante un rival inferior, aunque al menos pudo aportarle el punto al equipo argentino y evitó una de esas sorpresas tan típicas de la Davis, donde influyen factores que exceden la ubicación en el ranking.Luego del éxito de Cerúndolo entró en acción Báez, el tenista argentino más exitoso del año con sus tres títulos en dos superficies distintas (Córdoba Open y Kitzbuhel en polvo y Winston Salem en cemento), jugó con mucha determinación en el inicio del partido frente a la mejor raqueta de los lituanos.El tenista nacido en San Martín tomó la primera ventaja cuando quebró para adelantarse 3-1 y luego estiró a 4-1 con tiros profundos que incomodaban a Berankis.El lituano, que a los 33 años está muy lejos de su mejor versión, la de 2016 cuando alcanzó el casillero 50 de la ATP, demostró su experiencia en el circuito cuando protagonizó una reacción que le permitió quebrar dos veces a Baez, la segunda para adelantarse 6-5 y poner en apuros al argentino.El partido cobró el máximo de emotividad en el tie break que definió el primer set, cuando Báez perdía 6-1 y salvó cinco sets point seguidos para llevarse el parcial por 7-6 (8-6) con el público alentando a rabiar.Berankis, lejos de entregarse, sacó a relucir su experiencia de tantos años en el circuito y emparejó el segundo set, en el que Báez falló cuando sacó para partido con el tanteador 5-4 y falló hasta perderlo finalmente por 7-5.Báez, de apenas 22 años, se apoyó mucho en el público en un tercer set que recién logró desnivelar cuando ajustó la devolución y pasó al frente por 4-3.En ese instante, el argentino hizo valer su mayor resistencia física para adelantarse 5-3 y cerrar finalmente por 6-3, con otro quiebre de servicio.Argentina tiene la mesa servida para festejar en una serie en la que siempre fue amplio favorito, pero por esas situaciones únicas de la Davis, debió sufrir muchísimo para lograr una ventaja de 2-0 que se presume decisiva, ya que Molteni y "Machi" son una de las mejores duplas del mundo y deberían resolver su partido con autoridad.