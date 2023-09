Cinco galerías argentinas participarán de Art Basel Miami en diciembre

Foto: Prensa.



La feria Art Basel Miami, que se realiza del 6 al 10 de diciembre en esa ciudad estadounidense y es considerada uno de los eventos más destacados del calendario cultural a nivel mundial, tendrá una destacada presencia argentina con la participación de cinco galerías de Buenos Aires: Barro, Benzacar, Jorge Mara La Ruche, Isla Flotante y Rolf Art.



Art Basel Miami Beach albergará a 277 galerías de 33 países y "dos tercios de los expositores provienen de América del Norte y América el Sur", señalaron los organizadores en un comunicado, en referencia a la importante presencia latinoamericana.



Destaca la representación argentina que, si bien en 2022 tuvo siete galerías, en esta edición -con cinco stands- sigue siendo una de las presencias más fuertes de América Latina, detrás de Brasil y México y de, por supuesto, el anfitrión Estados Unidos.



En la sección principal de la feria, en el Centro de Convenciones de Miami Beach (MBCC), entre 222 de las galerías más importantes del mundo, estarán las porteñas Barro, Benzacar y Jorge Mara La Ruche.



La galería Ruth Benzacar presentará un potente proyecto conjunto de dos artistas rosarinos de su staff, Adrián Villar Rojas y de Mariana Telleria, con una trayectoria que incluye, en ambos casos, haber representado a la Argentina en la Bienal de Venecia. Juntos -además de ser amigos- ya habían trabajado para una muestra en el macro de Rosario (su ciudad natal) en 2021 y para "El fin de la imaginación", una instalación a gran escala para The Bass Museum of Art de Miami, en 2022.



En tanto, Barro, la galería de La Boca dirá presente una vez más en el sector principal de la feria, en un stand donde se verán trabajos de Lucrecia Lionti, Matías Duville, Mondongo y Joaquín Boz, confirmó a Télam el director de la galería Nahuel Ortiz Vidal sobre este grupo de artistas que han marcado una buena edición en cuanto a ventas en la reciente feria Arteba.



Obras de Sarah Grilo, Kazuya Sakai, León Ferrari, Juan Battle Planas y Eduardo Stupía serán de la partida en la galería Jorge Mara - La Ruche, confirmaron desde ese espacio de arte a Télam. Pero además, se exhibirán dibujos de Roberto Aizenberg en Kabinett, una sección fundamental de Basel Miami donde las galerías presentan espacios curados y concisos dentro de su propio stand, con trabajos de importancia histórica.



Foto: Prensa. La sección principal buscará brindar "una panorámica excepcional de los artistas, galerías y nuevas perspectivas de la región y más allá", indicaron los organizadores de la feria que albergará obras en todos los medios -pinturas, esculturas, dibujos, instalaciones, fotografías, videos y obras digitales- producidas por artistas, desde pioneros de principios del siglo XX hasta exponentes contemporáneos.



Son un total de 24 las galerías las que participarán por primera vez en la historia de esta feria, provenientes de Francia, Estados Unidos, Brasil, Egipto, Islandia, Filipinas, Canadá y Polonia, y que tendrá por extensión a expositores llegados desde América del Norte, América del Sur, Europa, Asia y África.



También en la sección principal, como parte de la propuesta de dos galerías de París y San Francisco que compartirán stand -Minsky y Weinstein Gallery, respectivamente- se verá una exposición individual de la surrealista argentina Leonor Fini (1907-1996), que incluye pinturas, dibujos nunca antes exhibidos de decorados de teatro y una selección de esculturas que incluyen máscaras de baile de disfraces.



Una de las secciones especiales de la feria, "Survey", reunirá a 17 galerías internacionales que destacan prácticas artísticas de relevancia histórica, con obras creadas antes del año 2000: es allí donde se verá, presentada por la argentina Rolf Art, una exhibición tributo a Liliana Maresca (1951-1994), a poco de cumplirse el 30 aniversario de su muerte. Maresca fue una figura clave que participó en la escena artística desde principios de los 80, protagonizando la entusiasta bohemia juvenil que detonó Buenos Aires desde los primeros años de la democracia convirtiéndose rápidamente en una figura de inflexión, que inició y desarrolló muchas de las vanguardias que caracterizan el arte de los 90. Fue una de las primeras mujeres en contraer y morir de sida en nuestro país.



"El proyecto para Art Basel pretende reivindicar el legado de Maresca reuniendo una cuidada selección de sus obras más destacadas", contó a Télam la galerista Florencia Giordana Braun en referencia a la serie "Liliana Maresca con su obra" (1983), que realizó con Marcos López, e 'Imagen Pública - Altas Esferas' (1993), donde posó desnuda sobre un collage de imágenes tomadas de los archivos fotográficos del diario Página12.



Además, como parte de la sección "Meridians", que con curaduría de la mexicana Magalí Arriola, contará con 19 proyectos a gran escala que trascienden las dimensiones de un stand tradicional, Rolf presentará la icónica serie "1968: El fuego de las Ideas" del artista argentino y activista por los derechos humanos Marcelo Brodsky.



Foto: Prensa.



En este proyecto, Brodsky reúne un conjunto de imágenes de archivo de diversas manifestaciones públicas y políticas que tuvieron lugar en 1968 en todo el mundo. Cada fotografía corresponde a diferentes focos de conflicto que marcaron el devenir y se constituyeron como puntos de inflexión en la historia. Sobre este material de archivo, el artista relee y sobreescribe las imágenes, interviniéndolas con sus propias marcas caligráficas, señalando frases emblemáticas de cada lugar en su propio lenguaje, buscando actualizar y tejer todo un nuevo campo de sentido.



Finalmente, en la sección "Positions", que este año ofrecerá 16 muestras individuales de artistas emergentes provenientes de todo el mundo, la galería argentina Isla Flotante presentará la obra del joven artista Tobias Dirty, según confirmó a Télam el galerista Leopol Mones Cazón.



La edición 2023 de la feria presentará "un diseño mejorado para la afluencia y la experiencia de los visitantes" y la oferta cultural de la ciudad se extenderá, en esos mismos días, por fuera del centro de convenciones a muchos otros museos, colecciones privadas e instituciones culturales como The Bass, De la Cruz, Locust Projects, Pérez Art Museum Miami (PAMM) o la feria Design Miami.



Art Basel, cuyo socio principal es UBS, se llevará a cabo en Miami Beach Convention Center (MBCC) del 8 al 10 de diciembre para todo público, con días de visita previa para invitados el 6 y 7 de diciembre.