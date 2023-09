Santiago Danani: "Sigo soñando con ganar otra medalla o cambiarla de color"

Foto: Eliana Obregón.

formó parte de los históricos logros del vóley argentino en los últimos años, como la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el título Sudamericano 2023 contra una potencia como Brasil en Recife, pero no se conforma:El líbero de 27 años, pieza clave del seleccionado que dirige, está enfocado como sus compañeros en el Preolímpico de China, donde la Argentina buscará -desde el 29 de septiembre- uno de los dos cupos que reparte el torneo para los Juegos Olímpicos de París 2024."Tenemos mucha ilusión de poder clasificar a los Juegos, pero hay que ir con mucha tranquilidad. Son muchos partidos en pocos días, claramente va a haber más tensión de lo normal. Debemos ser capaces de tener la lucidez justa para vivir cada momento, porque va a haber momentos difíciles en este torneo, pero la expectativa es la más grande: la de poder ganar casi todos los partidos y clasificar", contó Danani en charla con Télam.Danani, que fue, único título Mundial del vóley argentino en todas las categorías, quiso ser jugador desde que tiene memoria, cuando acompañaba a su papá Fernando “el Tano” Danani -uno de los preparadores físicos más reconocidos de este deporte- en los clubes y en el seleccionado."De chiquito siempre soñaba con llegar a la Selección y ganar una medalla olímpica. Ahora sigo soñando con poder ganar otra o cambiarla de color", aseguró el "Tanito", el de trabajo más silencioso por su rol de líbero pero fundamental en el funcionamiento del equipo.Para llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024, los ganadores de la medalla de bronce en Tokio competirán en el Preolímpico de ocho equipos en la ciudad de Xi'an, en China, con plazas para los dos primeros luego de enfrentarse todos contra todos. Argentina, sexta del ranking mundial, jugará contra Polonia (número uno), Países Bajos (10), Canadá (13), México (21), Bélgica (22), el local China (30) y Bulgaria (32)."El más fuerte del grupo y uno de los más fuertes del mundo es Polonia, pero también está claro que todos están ahí porque son buenos equipos. Contra Países Bajos, en los últimos tiempos, jugamos muchos 3-2 y son complicados. Bélgica también... Lo más importante es si nosotros somos capaces de tener calma para jugar los momentos difíciles. Estoy convencido de que podemos marcar una diferencia pero hay que estar al 100% en cada partido", analizó Danani.En Recife, Brasil, ante 12.000 personas, la Argentina le ganó 3-0 al seleccionado local -con todas sus figuras- en una final donde mostró un vóley superlativo . Festejó un campeonato sudamericano después de 59 años (sólo había conquistado el de 1964) y fue el primero que logró con Brasil participando en el torneo."Fue un año hermoso y toda una gran preparación para este momento. No nos podemos dormir por lo logrado porque lo más importante llega ahora. Hay que confiar en que hemos dado todo para llegar a este Preolímpico totalmente preparados para afrontar lo que viene", afirmó el líbero en diálogo con Télam.Brasil, dominador del vóley mundial en las últimas dos décadas, perdió contra la Argentina en el partido por el bronce en Tokio 2020 y en la final sudamericana en su casa."¿Qué cambió en nosotros? Es un proceso y un trabajo de años de haber modificado la mentalidad. El ganar te da confianza, y el hecho de haber vivido momentos así en los últimos años, partidos difíciles, partidos con mucha gente, definitorios, es una experiencia que pudimos conseguir. Los brasileños siempre la tuvieron porque históricamente pelean por todo. Nunca les gustó jugar contra Argentina pero en el último tiempo creo que menos. También se puede decir que nosotros somos bastante caraduras cuando jugamos, ellos lo saben y no les gusta", consideró Danani, que va a jugar la próxima temporada en Fakel Volley de la fuerte liga rusa."Ahora estoy con la cabeza en el Preolímpico, pero jugamos el último partido el 8 de octubre, el 9 viajo a Moscú y el 12 ya tendría el primer partido con el equipo de visitante. Ni idea si llegaré, je. Jugar en Rusia es un sueño desde muy chiquito. Intento que el miedo no me frene para vivir este tipo de experiencias. Ya tuve la suerte de jugar en otras muy buenas ligas. Estoy muy feliz", expresó el ex Club de Amigos, Obras de San Juan y River, en la Argentina, y que pasó por equipos de Italia, Alemania y Polonia. "Por suerte la familia siempre me dice que me va a venir a visitar, aunque me voy cada vez más lejos".