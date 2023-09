California demanda a cinco gigantes petroleras por su impacto en el cambio climático

Foto: Archivo Télam

California tomó medidas para responsabilizar a los grandes contaminadores", añade el texto

Foto: Archivo Télam

"Sus engaños han retrasado la respuesta al calentamiento global", con "un alto costo para las personas, las propiedades y los recursos naturales, que sigue pesando cada día", continúa el texto.

El estado de California, Estados Unidos, presentó una demanda, alegando que causaron "miles de millones de dólares en daños" y "engañaron a la gente al minimizar los riesgos climáticos de los combustibles fósiles", informaron este sábado autoridades locales.La demanda civil se presentó en el Tribunal Superior de San Francisco contra Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhillips y Chevron, con sede en California, y el Instituto Estadounidense del Petróleo (API).Estas empresas y sus asociados, pese a que sabían que sus productos podían, subraya el texto.Revelada por The New York Times y confirmada por el gobernador del estado,, condados y estados de Estados Unidos contra entidades vinculadas a los combustibles fósiles por su impacto ambiental, consignó la agencia AFP."Durante más de 50 años, las grandes petroleras nos han estado mintiendo, encubriendo el hecho de que saben desde hace mucho tiempo cuán peligrosos son para nuestro planeta los combustibles fósiles que producen", dijo el viernes el gobernador de California, Gavin Newsom, en un comunicado.Un portavoz de API criticó la iniciativa gubernamental, argumentando que la política climática "debe ser debatida y adoptada por el Congreso, no por el sistema judicial"."Esta campaña permanente y coordinada para emprender demandas politizadas y sin fundamento contra una industria estadounidense fundamental y sus trabajadores desvía la discusión de otros temas realmente importantes para el país y constituye un enorme desperdicio de recursos de los contribuyentes de California", dijo la vocera de API, Andrea Woods.Por su parte, uno de los portavoces de Shell dijo que la compañía", pero que la sala de un tribunal "no es el lugar adecuado" para ello.Con esta acción judicial,, víctima de incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos extremos alimentados por el calentamiento global."Los ejecutivos de compañías petroleras y gasíferas, peropromoviendo activamente la desinformación sobre el tema", señala la demanda.Desde que comenzó la ola de denuncias contra las empresas de petróleo y gas, hace unos seis años, el sector ha tratado de evitar los procesos judiciales, sin embargo, en mayo pasado en dos casos la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó apelaciones, permitiendo que las acciones judiciales siguieran su curso.Estas demandasen el caso de la proliferación de opiáceos.