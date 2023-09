Crece el optimismo en UxP mientras Massa ya se prepara para el debate presidencial

Foto: Piren Ptasik.

Los anuncios de medidas para la recomposición salarial y la recuperación de la agenda por parte del ministro de Economía y candidato a presidentecambiaron los ánimos en Unión por la Patria (UxP) en una semana en la que los distintos sectores de la coalición mostraronmientras se reorganizaba la 'mesa chica' de campaña.A menos de 40 días de los comicios generales del 22 de octubre y a partir de la sinergia de todos los espacios de UxP fortalecida tras la cumbre de gobernadores en Tucumán, la expectativa y el trabajo coordinado empiezan a traducirse en unen las filas del frente electoral que tiene su eje en el peronismo.La sorpresa y la frustración luego de que Massa no fuera el candidato más votado en las primarias está dejando paso a la ilusión y a la confianza en que será posible recuperar un gran porcentaje de votos, principalmente en provincias del Norte argentino donde el domingo 13 de agosto se alzó con el triunfo el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.A pesar del calor que configuró una jornada extenuante para Massa y su equipo, la visita a La Rioja del jueves pasado mostró que, sobre todo a partir de la actitud propositiva que muestran ahora los gobernadores , como el caso del anfitrión Ricardo Quintela, quien recibió al candidato presidencial y compartió con él varios actos y reuniones.Entre todas las actividades de Massa durante su estadía en La Rioja hubo dos hechos que impactaron muy favorablemente en la comitiva que había partido desde la base militar del aeropuerto Jorge Newbery.Más allá de los números que mostró Quintela y que reflejan undel distrito, el primer dato que llamó la atención de los equipos de campaña fue la intervención popular con graffitis que se sucedían en las calles de la capital riojana.En las paredes de la Universidad Nacional de La Rioja se veían leyendas como "Milei es miseria" mientras que en los muros del hospital se leían consignas comoEl propio Massa fue testigo directo de estas intervenciones realizadas con aerosol.Otro indicador de los efectos de la estrategia de comunicación que lleva a cabo UxP para "poner sobre la mesa lo que sería un país con la aplicación de las propuestas de Milei" ocurrió al finalizar el acto de entrega de las 502 viviendas en la capital de La Rioja, cuando uno de los obreros de la construcción gritó "Viva Milei" y desencadenó una réplica generalizada.En concreto, los compañeros de trabajo en el obrador se encargaron dey postulante de LLA; además, le recordaron que el representante ultraliberal "no quiere invertir en obra pública".Esto fue observado por toda la comitiva y evaluado como un hecho positivo porque, según evaluaron,En esa línea, en el entorno de Massa sostenían que el exasesor financiero de Eduardo Eurnekian en el holding Corporación América "ya no es un personaje gracioso o revolucionario" sino que "ahora hay muchos preocupados".A lo que marcaban esas situaciones se sumó la expectativa que generaron los números exhibidos por Quintela, que marcaban queEsta determinación está en línea con recientes estudios de opinión pública encargados por los gobernadores para analizar lo que sucedió el 13 de agosto en sus provincias: esas investigaciones mostraron queEn números, Quintela obtuvo 100.000 votos en las elecciones de mayo cuando obtuvo la reelección como gobernador, mientras que Massa cosechó algo más de 60 mil votos como candidato a la Presidencia, con un 12 por ciento menos de asistencia.Este contraste se replicó en otras provincias de la región, y es justamente en ese aspecto en el que está trabajando el peronismo provincial de cada una de esas jurisdicciones: el objetivo es garantizar que UxP obtenga un resultado en todo el país que lo mantenga en carrera y que obligue a definir la elección en una hipotética segunda vuelta.De cualquier modo, en el búnker de la campaña 'Massa Presidente' insisten en queprimero el plato frío de las PASO, luego el plato principal de las elecciones generales y finalmente la segunda vuelta, que será el postre.Para ilustrar ese llamado a no incurrir en apresuramientos o ansiedades, el propio candidato presidencial suele repetir una metáfora gastronómica:".Massa marca así que todos los sectores de UxP -tanto los dirigentes como la militancia- deben estar enfocados en las elecciones del 22 de octubre, cuyo único objetivo será ingresar a segunda vuelta."Tenemos que estar en el balotaje sí o sí. Esa es hoy la misión del peronismo", plantean desde el laboratorio de campaña del oficialismo, dondeEn los números que se manejan en el búnker central de UxP de la calle Bartolomé Mitre, Milei "no ganaría en primera vuelta porque no sacaría 10 de diferencia ni tampoco llegaría a los 45 puntos".A diferencia de las semanas previas a las PASO, donde Juntos por el Cambio (JxC) se perfilaba como la principal fuerza a vencer, ahora "preocupa poco" la suerte que tenga Patricia Bullrich, a quien creen haber "sacado de la cancha" con una polarización que se reflejará también en los debates presidenciales.Según esa lectura,Ante el caso de que Bullrich pierda adhesión y sus votantes se sumen a Milei, desde la mesa de conducción de UxP aseguran que esa tendencia "no es preocupante" porque ambos espacios "se disputan los votos", en tantoEn cuanto a la 'mesa chica' de la campaña de Massa, esta semana se concretó su reorganización y la nueva estructura que quedó a cargo debutó de forma exitosa en la cumbre del peronismo en Tucumán, donde se relanzó la búsqueda del voto con trece gobernadores presentes junto a la CGT y los movimientos sociales., se transformó en una mesa colegiada integrada por el propio "Wado" más la titular de Aysa, Malena Galmarini, y el vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos.Se definió que De Pedro aproveche su imagen positiva para ampliar su presencia territorial y derivar cuestiones operativas en esta mesa colegiada, consignaron desde la coalición oficialista.Por último, mientras en las últimas horas comenzó a circular por redes el nuevo spot audiovisual de la campaña de UxP que hace foco en la figura de Massa con el eslogan, los equipos de comunicación preparan la estrategia que se empleará en el primer debate presidencial, programado para el próximo 1º de octubre en Santiago del Estero , donde los ejes temáticos serán educación y economía.A dos semanas del debate,Contará también con el aporte de expertos extranjeros que integraron el equipo del estadounidense, exconsejero de Seguridad nacional de Barack Obama, mientras quecuando le tocó enfrentar a Jair Bolsonaro en las últimas elecciones por la Presidencia de Brasil.En su doble rol de candidato presidencial y ministro de Economía, y tras "agarrar una papa caliente" (en palabras de la Vicepresidenta) que lo