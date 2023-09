Un potente diálogo entre pasado y presente en la obra santafesina "Territorio coraje"

Teatro Fiesta Nacional obra Territorio coraje / Foto Prensa



Charlas de desmontajes, mesas de discusión y análisis, clases magistrales y funciones teatrales de obras ganadoras de los selectivos provinciales se suceden en la 37ma. edición de la Fiesta Nacional del Teatro, que desde el miércoles pasado se está desarrollando en forma simultánea en las ciudades de Catamarca y La Rioja.



El principal encuentro de las teatralidades argentinas, marcado por un clima de expectación y amplitud, se desarrolla con funciones a sala llena y con debates posteriores que generan las obras presentadas que siguen circulando entre los partícipes de la fiesta.





Territorio Coraje

Obra "Territorio coraje" / Foto Prensa

"Territorio coraje" / Foto Prensa

Otras de las propuestas

"Y su oficio ", Alberto Rosatto / Foto Prensa

La dueña del santo / Foto Prensa

La dueña del santo / Foto Prensa

El viernes se vio en la sala municipal Urbano Giraldi de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca una de las dos ganadoras del selectivo santafesino, "Territorio coraje", un encomiable y por momentos impactante trabajo actoral de María Victoria Franchi, también autora, que bajo dirección de Cielo Pignatta logra establecer un texto que dialoga constantemente entre pasado y presente, marcando líneas de fusión y encuentro permanentes para pensar la actualidad también desde referencias históricas.El viaje entre el pasado y el presente va y viene continuamente en "Territorio coraje", tanto desde las problemáticas, el protagonismo de la mujer en las luchas de liberación de un pueblo y la respuesta reaccionaria que busca aplacarla y destruirla fogoneada desde los medios hegemónicos. También ciertas licencias del lenguaje habilitan este ir y venir entre tiempos lejanos cargados de presente.Así, hay líderes de la independencia que hablan con códigos actuales y una presentadora televisiva de la época colonial que denosta a las luchadoras de la emancipación americana tildándolas de subversivas y extremistas, al tiempo que ensalza a los españoles.Franchi, que compone varios personajes en los distintos momentos del unipersonal, asume dos principales: Juana Azurduy desde su juventud, su enamoramiento y su lucha junto a su compañero y otras y otros patriotas, y una Viviana Canosa virreinal al frente de un envío televisivo.La muy sólida actuación de Franchi alcanza momentos de impactante belleza, como una logradísima coreografía con un sable, así como otro momento en que cubierta por una enorme tela roja se erige sobre una mesa y alcanza una dimensión mayúscula.El texto no evita el humor, los guiños al público y, de a momentos, rompe la cuarta pared para establecer juegos y diálogos que la actriz sabe manejar con soltura desde el escenario y mantener dentro de los márgenes de la propuesta narrativa.Más temprano se vieron "un delicado y sensible trabajo de clown que llegó desde Corrientes a través del grupo Pez Dorado interpretado por Gerardo Barrientos y con dirección de Alberto Rosatto que, aunque sabe teñir de sensibilidad la escena, no termina de encontrar una dramaturgia que el desarrollo del clown ganó para sí mismo y que permite establecer el umbral a partir del cual ganar nuevos territorios.Otra de las propuestas que se conocieron este viernes fue", un trabajo colectivo sanjuanino de la Comunidad KTK al Cubo, que tuvo su puesta en una polvorienta calle catamarqueña junto al centro cultural autogestivo La Osera, en la zona Oeste de la ciudad, en un día en que el calor no dio respiro y que se desarrolló mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros que enmarcan el valle.La obra está realizada y desarrollada por actores surgidos de un taller a cargo de las directoras Milenka Rupcic y Paula Martin y propone una teatralidad que dialoga con el sitio en el que se desarrolla la función para contar la historia de una niña sanadora, pequeñas pinceladas de la vida de pueblo y trabajar sobre el problema del agua.La actividad de la Fiesta Nacional del Teatro propone una exposición deque se realizará en el, el conversatorio "25 años de la Ley del Teatro", del que tomarán parte exsecretarios generales del Instituto Nacional del Teatro; la clase magistral "El arte de contar historias en dramaturgia", a cargo de Patricia Suárez; y el taller "El coro, un personaje en peligro de extinción".