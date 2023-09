El gobierno anunciará nuevas medidas para autónomos y trabajadores informales

Distintos rubros de la economía informal serán incluidos en un nuevo paquete de medidas para mejorar su situación.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó este sábado que “en las próximas horas” se anunciarán nuevas medidas para los trabajadores autónomos e informales, y en la próxima semana se hará lo mismo para las pequeñas y medianas empresas.“A los autónomos que están esperando, que estén tranquilos, en las próximas horas también vamos a tomar una decisión para beneficiar a esos profesionales y comerciantes que trabajan y emprenden de manera autónoma y están esperando una respuesta nuestra. Lo mismo quiero decirle”, afirmó Massa este mediodía en la inauguración de un paso bajo nivel en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas Del mismo modo, “en los próximos días” se anunciarán “más medidas para las pymes y que sigan generando empleo y paguen menos impuestos”, adelantó el titular del Palacio de Hacienda.El ministro señaló que estas decisiones, al igual que la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a $ 1.770.000 desde octubre y el reintegro del IVA en la canasta básica , “muestran a cada argentino cuál es el camino que voy a tomar como presidente, que es el de la recuperación del salario porque hoy venimos muy atrasados”.“Nos quieren instalar la idea de que somos una sociedad fracasada cuando el mundo mira que en los próximos 20 años somos uno de los países con mayor posibilidad de desarrollo económico con el talento de nuestra gente, por la riqueza de nuestra tierra y subsuelo, y en materia energética y de minerales”, manifestó el candidato a presidente.En ese marco, agregó: “Si mañana me muriera, volviera a nacer y tuviera que elegir dónde hacerlo, volvería a elegir una y mil veces a la Argentina”.Por otra parte,“Fue hipotecado el futuro de la Argentina y nos lleva a tener que estar renegociando y discutiendo permanentemente”, lamentó Massa.“Esos cuatro meses de pelea, negociación y discusión me generaban a mí, de alguna manera, esa sensación de sentir que como país teníamos las manos atadas”, añadió.Frente a esa situación, destacó que se “cerró un acuerdo”, y señaló que “nuestra soberanía la vamos a recuperar de verdad cuando le paguemos al Fondo y le digamos que se vayan de la Argentina, que somos una nación libre, y que queremos recuperar nuestra decisión”.El titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, también señaló que habrá nuevas medidas para los autónomos "la semana próxima". Y agregó: "Si hay algo que diferencia a Massa de cualquier otro ministro, sobre todo del último que tuvimos (Martín Guzmán), es que las cosas que decide se ejecutan en 24 horas, y no hay que esperar dos o tres meses".Además, al analizar las recientes definiciones en materia de beneficios para los trabajadores, destacó que el ministro de Economía "decidió claramente una cuestión que más que económica es política: que el salario no es una ganancia. Mandamos el proyecto de ley que se discutirá el próximo martes y, en el marco de las facultades delegadas que nos da el presupuesto que se votó el año pasado, ya se publicó el decreto".Michel se mostró confiado en que el proyecto de ley de Ganancias posee "los votos necesarios para dar quorum y aprobarse" en la Cámara de Diputados.Por otro lado, recordó que este sábado, a través de la Resolución General 5417/2023 publicada en el Boletín Oficial, se precisaron los alcances de la suba del mínimo no imponible que equivaldrá a $ 1.700.000 brutos."En la resolución de este sábado quedó claro quey el trabajador identificará esa devolución en el recibo de sueldo", indicó.El funcionario enfatizó que el cambio en Ganancias permitirá "".; y que, en algunos casos, al ser salarios quincenales "se va a ver el beneficio ya entre el 18 y el 20 de octubre"."Se está evaluando una serie de medidas vinculadas con todos los sectores, no sólo para los informales sino también para los autónomos., y hay 280.000 que no lo son, pero se tratan de directores de sociedades anónimas con alta capacidad contributiva", precisó.Michel negó que tanto esta medida como la devolución del IVA se vinculen con la campaña electoral pues - apuntó- en ambos casos"Ambas medidas son muy virtuosas. No me voy a quedar con las inconsistencias, incoherencias y las cosas sin sentido que plantean desde la oposición de que esto va a generar hiperinflación", manifestó.En ese marco,, el titular de Aduana recordó que el proyecto de ley del Presupuesto 2024 incluirá una separata donde se explicitarán todos los gastos fiscales yAsimismo, destacó que el mes pasado se recaudaron $ 110.000 millones por Impuesto PAÍS."Con eso pensamos compensar gran parte de lo que es el alivio fiscal y, al mismo tiempo,", evaluó sobre este tributo que se aplica a la compra de moneda extranjera.Del mismo modo, señaló que se seguirán fortaleciendo los controles a importaciones."Entendemos que la gente está enojada y la problemática de la inflación.o dejamos al Gobierno abandonado cuando las cosas salen mal como ocurrió con el ministro de Economía saliente.