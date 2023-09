Con críticas al FMI, Bregman y Del Caño relanzaron la campaña de la izquierda

Bregman realizó un llamado a "concentrar el voto y hacer una gran votación por la izquierda". Foto: Alejandro Santa Cruz.

"Daremos una fuerte pelea de cara a octubre, frente a los candidatos de otras fuerzas que ninguno contempla la crítica situación social que se está viviendo donde ya es imposible llegar a fin de mes o alquilar aunque tengas un trabajo" Myriam Bregman

La candidata presidencial del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, y su compañero de fórmula, Nicolás Del Caño, encabezaron este sábado un acto en el barrio porteño de Parque Patricios, como parte del relanzamiento de su campaña electoral, en el que hicieron un llamado a votar a su espacio porque no son "ni cómplices ni sometidos al poder económico y el FMI"."Vamos nuevamente a elecciones en pocas semanas en un país en una crisis muy profunda, donde la inflación castiga cada día más y donde sólo una de las 5 listas que se presentan no es cómplice del ajuste y la pobreza. Queremos decir claramente que hay que dar un fuerte mensaje votando al Frente de Izquierda, a los que no somos ni seremos cómplices ni sometidos al poder económico y el FMI", sostuvo Bregman durante el encuentro.El acto se llevó a cabo en la intersección de avenida Caseros y La Rioja en el barrio porteño de Parque Patricios, y contó con la presencia del exprecandidato por el FITU Gabriel Solano, la legisladora porteña de Izquierda Socialista Mercedes de Mendieta y la actual candidata a legisladora en la Ciudad por el MST Celeste Fierro.En ese marco, Bregman realizó un llamado a "concentrar el voto y hacer una gran votación por la izquierda" para poder enfrentar "las políticas de ajuste que vivimos hoy"."Llamamos a acompañarnos en esta campaña donde queremos decir también que hay que prepararse en serio con diputados y diputadas que no se van a vender, que van a estar siempre acompañando las luchas y enfrentando a los ajustadores de siempre", sostuvo la candidata a presidenta sobre la disputa por el Congreso nacional.Finalmente, Bregman llamó a votar a la izquierda para "defender enserio los derechos de las mujeres, de las y los trabajadores y jubilados" contra "el extractivismo y el saqueo"."Daremos una fuerte pelea de cara a octubre, frente a los candidatos de otras fuerzas que ninguno contempla la crítica situación social que se está viviendo donde ya es imposible llegar a fin de mes o alquilar aunque tengas un trabajo", concluyó.