El crimen del ingeniero relatado por el testigo clave: "Fue un grito de desesperación"

La última imagen de Barbieri antes del crimen.

El cuchillo con el que mataron a Barbieri.

La características del atacante

Procesaron a Isaías José Suárez como el presunto autor del asalto y asesinato del ingeniero.

El mapa de la Plaza Sicilia

El testigo presencial también marcó en un mapa de la plaza Sicilia los lugares exactos de la víctima y su atacante.

La última imagen de Barbieri antes del crimen: “Estoy yendo a hacer la meditación de la luna llena" Mariano Barbieri, el ingeniero civil asesinado de una puñalada en el pecho el pasado 30 de agosto, quedó registrado en una cámara de seguridad unos minutos antes del ataque caminando rumbo a los bosques de Palermo, mientras le avisaba vía WhatsApp a una amiga que estaba yendo a “hacer la meditación de la luna llena”.



Se trata de una imagen -a la que tuvo acceso Télam-, que consta en la causa y pertenece a una cámara de seguridad que captó a Barbieri a las 22.36 de esa noche -pocos minutos antes de ser apuñalado-, caminando por la calle República Árabe Siria y Seguí, en dirección a los bosques de Palermo, mientras sostiene el teléfono celular que después le robaron.



De acuerdo al análisis que luego hizo la jueza de instrucción Yamile Susana Bernan, en ese momento la víctima grababa uno de los tres mensajes de audio de WhatsApp incorporados a la causa, en los que le dijo a una amiga: "Me estoy yendo a los bosques de Palermo a hacer la meditación de la luna llena".



Si bien tenía domicilio en Bella Vista, en aquellos días Barbieri estaba distanciado de su pareja -con quien tenía un bebé de dos meses-, y vivía en un departamento de la calle Malabia al 2400, entre avenida Santa Fe y Güemes, que un amigo le había prestado, y desde allí caminó las diez cuadras hasta la plaza Sicilia, ubicada en avenida Del Libertador y Casares, donde minutos más tarde fue asaltado y asesinado de una puñalada en el tórax.

El testigo clave que se iy a partir del cual se pudo identificar, detener y ahora procesar a Isaías José Suárez como el presunto autor delel 30 de agosto último en los bosques del barrio porteño de Palermo, contó que presenció el ataque luego de oír "un grito de desesperación", que el asesino abordó a la víctima cuando estaba sentada con las piernas cruzadas y que en principio pensó que solo se había tratado del robo de un celular.Así se desprende de la declaración completa, a la que tuvo acceso Télam, del testigo central de esta causa que es un vecino de Palermo -su identidad se resguarda a pedido de la Justicia-, que esa noche, ubicada en el cruce de las avenidas Del Libertador y Casares, y que a una distancia que calculó en "20 o 25 metros",Al declarar primero ante la Policía de la Ciudad y luego ante la propia jueza de la causa, Yamile Susana Bernan, el hombre explicó que estaba "en el centro del parque" y "distraído usando el celular" cuando a eso de las 22.40Aclaró que ambas personas "estaban en un caminito como de ripio, de piedras color ladrillo" y recordó que "cuando forcejearon se levantó algo de polvo".En ese tramo de la testimonial, el hombre aportó un dato que no se conocía y que está relacionado a queprobablemente contemplando la luna, algo que unos minutos antes le había anunciado que haría a una amiga con la que había intercambiado unos mensajes de WhatsApp.describió el vecino.Aseguró queo", pero remarcó que "el primer grito que escuchó fue el más fuerte, como de desesperación o dolor, por lo que creía que en ese momento apuñalaron a la víctima".Alcanzó a ver que Barbieri "le sujetaba la muñeca al agresor como para defenderse" y que "mientras forcejeaban, ambos rodaron por el suelo, que después se separaron y queSegún quedó plasmado en la testimonial, dijo que "la víctima y el atacante no llegaron a verlo porque él estaba parado en un lugar oscuro" y quepara hacer la len la que reportó que había habido "una pelea y que un atacante golpeó a otra persona" y queEs que el propio testigo aclaró ante la Justicia que "en el momento pensó que lo que presenció no había sido algo grave, por lo que se fue a dormir", que nunca vio un cuchillo y que "creyó que fue un robo de celular porque vio que el atacante se llevó un teléfono con la linterna o el flash prendido, y que recién al otro día se enteró de lo que pasó".También relató que segundos después vio quehacia la heladería "Cremolatti" de avenida Libertador y Lafinur.El testigo dijo que" eque luego le permitió a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad encontrar en al menos(29) llegando y huyendo de la escena del crimen hacia el Barrio 31 de Retiro donde fue detenido el pasado 4 de septiembre."un pantalón azul, zapatillas deportivas, una campera tricolor azul, blanco y rojo con capucha roja, gorra" y que llevaba algo "como una campera blanca en el brazo izquierdo", "una mochila" y "una bufanda".Dijo que el agresor "era de tez trigueña, cabello de color castaño oscuro corto, no al ras, de contextura flaca y muy ágil, porque salió corriendo muy rápido", al punto de que, según acotó, "él hacía running y no lo podría haber alcanzado".También aclaró que le vio la cara "de perfil" y con "la gorra puesta" cuando el atacante, al huir, pasó corriendo debajo de una luminaria y que calculaba que de verlo así nuevamente, podría reconocerlo, algo que efectivamente luego hizo en la alcaidía de Tribunales cuando identificó a Suárez en rueda de presos.Por último, le dijo a la jueza que la persona que la Policía de la Ciudad le exhibió en los videos y fotografías y que fue identificada en la causa como Suárez, "era efectivamente a quien vio el día del hecho atacando a la víctima".El testigo presencial también-al que accedió Télam-, los ldonde estaba posicionado él (señalado con un 1), donde ocurrió el ataque (2) y los trayectos de escape que recorrieron víctima (B) y victimario (A), algo que, junto a lo relevante de su declaración, la propia jueza Bernan destacó en la resolución en la que el miércoles pasado procesó con prisión preventiva a Suárez como autor de un "homicidio agravado criminis causa en concurso real con un robo agravado por su comisión con armas"."La claridad y precisión del testimonio, sumado al plano realizado por testigo permitieron reconstruir y puntualizar el lugar donde aconteció el feroz y mortal ataque", resaltó la jueza en ese fallo.El crimen de Barbieri provocó el-el día del hecho se encontraba en Estados Unidos viendo un torneo de tenis-, y su reemplazo por Gustavo Coria.El 8 de este mes, la familia del ingeniero encabezó en Palermo unay por todas las víctimas de violencia, bajo el lema "No me quiero morir", en referencia a las últimas palabras que pronunció Barbieri antes de desplomarse en el interior de la heladería a la que entró para pedir ayuda.