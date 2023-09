Presentarán un documental sobre el lugar de cautiverio de Jorge Julio López

Declaraciones de Jorge Julio López / Foto: archivo.

En 2006, Jorge Julio López fue desaparecido en democracia / Foto: archivo Leo Vaca.

En 2006, el relato de López sobre lo padecido en el Pozo de Arana permitiría la condena por genocidio de Etchecolatz / Foto: archivo Leo Vaca.

Un microdocumental sobre el el excentro clandestino conocido como, uno de los lugares de cautiverio del albañil Jorge Julio López durante la última dictadura militar se estrenará el próximo lunes, al cumplirse 17 años de su segunda desaparición, paray aún no han recuperado su identidad.Se trata de "Arana sin olvido", un microdocumental de 8 minutos, que se estrenará el próximo lunes a las 20, en el canal de YouTube de la Universidad de La Plata El afiche oficial muestra a un hombre de cabellos blancos cubiertos por una boina negra y vestido con un pullover rojo y pantalones grises que atraviesa un amplio portón de chapa roja, algo oxidada.Es el portón de entrada al excentro clandestino conocido como "Pozo de Arana", y el hombre es Jorge Julio López, quien estuvo cautivo en ese lugar enMuchos años después,sobre lo padecido en el "Pozo de Arana", aunque el albañil no llegó a saberlo porqueen la localidad platense de Los HornosEn diciembre de, en elel Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) reveló el hallazgo de tres fosas comunes, algo que López había contado en su testimonio de junio de 2006.Se presentará en el marco de las actividades en reclamo de justicia por López, forma parte de la serie ¿Quién soy? un proyecto audiovisual de la Asociación Miguel Bru (AMB) realizado en coproducción conque fue seleccionado por el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual () y el Ente Nacional de Comunicaciones () en el"Se nos ocurrió hacer esta serie documental que sony tienen la particularidad de que estáy la función que tienen estos micros es que los", explicó a Télam Cristian Jure, director del proyecto.Remarcó que "la idea de estos micros es apuntarle a quienes fuerondurante la dictadura" y aún no conocen su verdadera identidad, y contó que para es fin pensaron en "formatos de Youtube, de entre 7 y 8 minutos de duración, segmentados para que funcionen en distintas plataformas"."Son materiales más que necesarios en estos tiempos. La idea es que tras verlos, esos jóvenes les pregunten a sus padres, ¿mami quién fue tu mamá, tu papá?. Cada uno de estos materiales abarca un centro clandestino: La Cacha, Pozo de Arana, la excomisaría 5ta de La Plata, la quinta de los Méndez (Tandil), Faro de la Memoria (Mar del Plata) y el Pozo de Banfield", precisó.Jure destacó que Arana "se estrenará el lunes en conmemoración de los 17 años de la segunda desaparición de López y el mes que viene, en"."Todos los microsdocumentales tienen la particularidad de que es unpueden ser hijos, nietos, familiares, detenidos, donde se comentan sus historias, no hay alguien que pregunte y otro que responda claro y todo está atravesado por una participación artística. Por ejemplo, en el Pozo de Banfield hay unos pibitos que hacen beatbox, trap y danza urbana", contó.En el caso del Pozo de Arana explicó que "hay un gran actor platense que se llama Omar Musa que interpreta a Jorge Julio López y en el destacamento, actualmente, ahora, hay una escuelita de música donde los pibitos tocan y , está musicalizado por ellos".Reconoció que abordar estas temáticas "cuesta", pero sostuvo que sintió la necesidad de hacerlo porque había "un público" que los estaba "interpelando" y además, se les estaba "dejando la cancha a personas que estaban negando absolutamente" lo sucedido."Yo creo que varios de estos pibes y pibas de ahora que están atraídos por estas ideas imbéciles que nos retrotraen a lo peor y empiezan a hacernos preguntar cosas que creíamos que ya estaban totalmente superadas. Me parece que tiene que ver con que, no digo con que se los dejó solos, pero sí con que no se produjeron discursos que apunten a esa nueva generación. Y en este marco se pensaron estos microdocumentales y no es que se pensó después de las PASO, sino desde el año pasado y de hecho el primer micro lo presentamos en abril de este año, sobre la excomisaría 5ta", expresó.Los micros se realizan en articulación con lade la provincia de Buenos Aires."Arana Sin Olvido" tiene como protagonistas a Ruben López, uno de los hijos de Jorge Julio López y a Ana Laura Mercader, hija de Mario Miguel Mercader y Anahí Silvia Fernández de Mercader detenidos y desaparecidos que estuvieron en ese mismo centro clandestino.