Messi: descanso y la pizza argentina en Miami

Messi degustó la napolitana de Banchero. / Foto: IGleomessi.

We’re matching up against Atlanta United this Saturday at 5PM ET! Check out our match preview to find out all the details: https://t.co/hjiOgQbOu9 pic.twitter.com/ErzziuOfwq — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 13, 2023

El astro argentino Lionel Messi no formó parte de la delegación de Inter Miami que viajó este viernes al estado de Georgia para enfrentar este sábado a Atlanta United por la Major League Soccer (MLS) y permaneció en su casa de la Florida, donde cenó pizza argentina.El capitán del seleccionado campeón mundial en Qatar 2022 compartió en su cuenta de Instagram una historia en la que se abre una caja de Banchero Miami con una pizza napolitana en su interior.La casa de comida, casi centenaria, que fundó un inmigrante genovés en el barrio porteño de La Boca, cuenta con una sucursal en Miami Beach, desde 2019.En la bio de Instagram, la casa gastronómica se presenta como "la mejor pizza argentina desde 1932", "creadora de la fugazzas" y también como "la pizza favorita de Leo Messi".El astro argentino se dio el gusto con una napolitana luego de quedar excluido del viaje a Atlanta por precaución ante el agotamiento físico que tampoco le permitió jugar el martes pasado en La Paz con Argentina en la segunda fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.En una conferencia de prensa que brindó el viernes, el DT de Inter Miami, el argentino Gerardo Martino, aclaró que Messi "está bien" pero que administrará su esfuerzo para no sufrir lesiones."Tendremos cuidado con él porque tenemos muchos partidos importantes en poco tiempo", avisó el "Tata".Hasta el 18 de octubre próximo, Inter Miami disputará ocho encuentros, incluida la final de la US Open Cup frente a Houston Dynamo, el miércoles 27, de local en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale.Sumada la doble fecha de octubre por las Eliminatorias Sudamericanas (jueves 12 vs. Paraguay y martes 17 vs. Perú), Messi tendrá por delante un extenuante calendario de diez partidos en 33 días.Desde su debut en Miami, el 21 de julio, el capitán afrontó once juegos con "Las Garzas" y uno con Argentina, entre los que promedió un gol por encuentro.Su equipo se presentará este sábado desde las 18:00 de Argentina en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en busca de una nueva victoria que refuerce las esperanzas de avanzar a la fase final de la temporada.Actualmente, la franquicia de la Florida se ubica a seis unidades de acceder al playoff de reubicación y a doce del último puesto que acredita el pase directo a los octavos de final en la Conferencia Este.Tras el compromiso de este sábado, Inter jugará con Toronto (20-9), Orlando (24-9), Houston (27-9) -la final de la US Open Cup-, Nueva York FC (30-9), Chicago (4-10), Cincinnati (7-10) y Charlotte (18-10), un partido pendiente de la 27ma. fecha de la MLS.