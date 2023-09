Interligas: Olímpico de La Banda tuvo un estreno feliz ante Corinthians

Nicolás "Penka" Aguirre, el líder del "Negro" en Interligas | Foto Deco Pires/LNB

Regatas Corrientes ganó como local ante Caixas | Foto X (ex Twitter) @ClubRegatasCtes

Olímpico de La Banda derrotó este viernes al local Corinthians, por 91 a 83, en el encuentro inaugural del grupo A del Interligas de básquetbol, certamen que nuclea a representantes de Argentina y Brasil y que se celebra en dos sedes diferentes.En el gimnasio Villaboim de San Pablo, el conjunto santiagueño se impuso con la siguiente progresión: 19-24, 42-40, 64-57 y 91-83El ala pivote juninense Nicolás Romano (ex Instituto de Córdoba y San Lorenzo) aportó 27 puntos (12-14 en dobles, 1-2 en triples), dos rebotes y una asistencia en 31 minutos para el quinteto que dirige el DT Leonardo Gutiérrez.Además, el recientemente arribado Devon Collier, ala pivote nacido en Puerto Rico, colaboró con 10 unidades, 10 rebotes y 2 pases gol en 24m.En el conjunto brasileño, que orienta el técnico argentino Silvio Santander (ex San Lorenzo), lo más destacado corrió por cuenta de Caué Borges, con 23 tantos, 3 asistencias, 3 recuperos y un rebote en 34m.A segunda hora, Platense, el equipo que dirige el DT Alejandro 'Cholo' Vázquez (inició su decimoquinta temporada consecutiva al frente del 'Calamar') le ganó ajustadamente a Pinheiros, por 75-73.Santiago Barrales, con 15 puntos, y Pedro Ianguas, con 12 unidades y 9 rebotes, resultaron los valores más destacados del quinteto de Vicente López.En el cuadrangular con sede en Corrientes, en tanto, Riachuelo de La Rioja venció a Pato Basquete, de Brasil, por 97-93.El alero norteamericano Latraious Mosley, con 29 puntos y 5 rebotes, resultó la principal carta ofensiva del quinteto del DT Sebastián González.En el conjunto visitante, en tanto, el estadounidense Matt Barnes colaboró con 26 unidades y se erigió en el máximo anotador.En el cierre de una jornada a puro básquet, Regatas Corrientes se llevó un importante triunfo ante Caixas Do SUl por 73-68.Con cuatro jugadores en doble dígito, el Fantasma le ganó a los brasileños con Xavier Carreras y Alejandro Diez que aportaron 15 puntos. Además, Facundo Piñero y Franco Vieta anotaron otros 14, cada uno.Por el lado de los brasileños, el argentino Alejandro Konsztadt 13 puntos.