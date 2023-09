Massa prometió defender "el valor de la ciencia y la investigación como generación de recursos"

Sergio Massa recibió a cientificos distinguidos con el premio Konex|.// Foto X@Fer_Goldbaum

El ministro @SergioMassa recibió en el Palacio de Hacienda a 40 personalidades de la ciencia distinguidas con el Premio Konex. El encuentro fue organizado junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación @FilmusDaniel y el Presidente de @FundacionKonex Luis Ovsejevich. pic.twitter.com/0a5SUhbk1u — Ministerio de Economía de la Nación (@Economia_Ar) September 15, 2023

La edición 44° de los Konex

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, afirmó que defenderá "el valor de la ciencia y la investigación como generación de recursos pero, sobre todo, como generación de capital humano, que es lo más valioso que puede tener una sociedad".Massa formuló estas declaraciones al recibir en elde la ciencia distinguidas con elaseguró Massa ante los científicos presentes.Durante el encuentro, en el que también participaron else dialogó sobre la importancia de la ciencia en el desarrollo económico y social del país, informaron fuentes del Ministerio de Economía.En esta línea, Massa sostuvo que "Señaló que "hay países chiquitos que no tienen ninguna producción más que el talento de su gente y que se han transformado en países ricos"."Podemos tener cientos de ejemplos de situaciones en donde el valor del conocimiento, el capital humano, la investigación transformada en desarrollo económico, cambiaron la vida de millones de personas en distintas sociedades", agregó el ministro.Durante la reunión,subrayó que "poder estar hoy reunidos con más 40 científicas y científicos de este nivel, y saber que casi todos hay tenidode algún tipo hace queEn ese sentido, el ministro de Ciencia explicó que en la actualidad "no solo vinimos a discutir sobre la necesidad de políticas de Estado a largo plazo, sino también a reafirmar el modelo de país que queremos".con políticas de Estado que aseguren que las y los investigadores puedan trabajar para resolver los problemas de nuestra gente", sostuvo Filmus.Y agradeció a Massa por la posibilidad de organizar un encuentro "que demuestra la importancia y el valor que siempre le ha dado a la ciencia y la tecnología".La 44º entrega de los Premios Konex fue la quinta, considerada anteriormente en 1983, 1993, 2003 y 2013.En esta oportunidadlas figuras más destacadas de la última década (2013-2022)determinadas.También participaron del encuentro el secretario de Articulación Científico Tecnológica, Juan Pablo Paz; el subsecretario de Evaluación Institucional, Pablo Núñez; el secretario ejecutivo de la Fundación Konex, Eugenio Giusto; el Investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y profesor titular en la Universidad Nacional de Cuyo, Carlos Balseiro; y la socia de la Agencia Nueva Comunicación, Corina Tareni.fueron Marcos Actis (Desarrollo Tecnológico); Beatriz Aguirre-Urreta (Paleontología); Jorge Aliaga (Pandemia-Covid19); Sebastián Ameriso (Medicina Interna); José Belizán (Ciencias Biomédicas Básicas); Raúl Bertero (Ingenierías); Pedro Cahn (Salud Pública); Juliana Cassataro (Pandemia-Covid20); Daniel De Florian (Física y Astronomía).Alicia Dickenstein (Matemática); Gloria Dubner (Física y Astronomía); Diego Fernández Slezak (Ciencias de la Información e Inteligencia Artificial); María Cecilia Freire (Microbiología e Inmunología); Jorge Geffner (Pandemia-Covid21); Mariano Giménez (Cirugía); Fernando Goldbaum (Biotecnología); Gabriel Gondolesi (Cirugía); Abel Julio González (Energía y Sostenibilidad).Daniela Hozbor (Microbiología e Inmunología); Andrés Kreiner (Desarrollo Tecnológico); Marta Litter (Fisicoquímica y Química Inorgánica); Hugo Menzella (Biotecnología); Fernando Novas (Paleontología); Sol Pedre (Energía y Sostenibilidad); Diego Pol (Paleontología); Gabriel Rabinovich (Microbiología e Inmunología); Juan Bautista Rodríguez (Química Orgánica); María Eugenia Rodríguez (Microbiología e Inmunología).Ricardo Sánchez Peña (Ingenierías); Carlos Stortz (Química Orgánica); Osvaldo Uchitel (Ciencias Biomédicas Básicas); Sebastián Uchitel (Ciencias de la Información e Inteligencia Artificial); Alejandro Vila (Bioquímica y Biología Molecular y Celular); Sergio Vizcaíno (Paleontología); Roberto Zysler (Nanociencias y Química Analítica).