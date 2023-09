Veteranos criticaron la postura de Milei sobre la autodeterminación de los isleños

El "principio de solución de la disputa" se afirma en el derecho de conservación o restitución de la integridad territorial, señalan los excombatientes.

La Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas cuestionó este viernes la postura que el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, tiene sobre las Islas Malvinas al afirmar que la autodeterminación de sus habitantes "no se aplica" porque su "población actual" no es un "pueblo originario" sino "un grupo colonizador asentado por el Reino Unido" desde 1833."Sostenemos con total claridad y firmeza que la disputa de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, es entre la República Argentina y el Reino Unido, no siendo los habitantes de las islas, una parte en el conflicto", sostuvo la organización en un comunicado firmado por su presidente, el general de Brigada retirado Sergio Fernández.Si bien coinciden tanto con la resolución 2065 de Naciones Unidas sobre "los intereses de los isleños" como con el "modo de vida" de los habitantes establecido en la reforma constitucional de 1994, la asociación resaltó que "en ningún caso" estos aspectos están "sobre el objeto de la disputa."El concepto de autodeterminación no se aplica al caso Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, por no ser la población actual de las Islas un pueblo originario, sino un grupo colonizador asentado por el Reino Unido, después de la expulsión de las autoridades y población argentinas, tras la ocupación" en 1833, agrega el texto.Para la asociación, el "principio de solución de la disputa" se afirma en el derecho de conservación o restitución de la integridad territorial", dado que el país fue "despojado" por el Reino Unido en 1833 "mediante el uso de la fuerza" de un territorio en el que "ejercía soberanía irrestricta y asentaba población propia".De esta manera, la organización sentó su postura sobre las expresiones vertidas por Diana Mondino -la economista que ocuparía la Cancillería en caso de que Javier Milei gane las elecciones presidenciales- al diario británico The Telegraph.En la nota con el medio conservador inglés, Mondino afirmó que "los derechos de los isleños van a ser respetados", en caso de que el líder de ultraderecha llegue en diciembre a la Casa Rosada y juzgó que "el concepto de que uno le puede imponer a la gente lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es extremadamente feudal e ingenuo".Milei reforzó luego la postura de Mondino y sostuvo que para que la Argentina recupere las islas debe haber "un acuerdo con Inglaterra" y para llegar a ese entendimiento "no se puede desconocer la posición de las personas que viven" en el archipiélago.