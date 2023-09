Denuncian que Larreta ordenó desalojos de viviendas en la Villa 31 por "revancha"

Foto: Daniel Dabove (archivo)

El Observatorio del Derecho a la Ciudad informó sobre la decisión del Gobierno porteño de avanzar con desalojos forzosos a familias del barrio Carlos Mugica de Retiro, conocido como Villa 31, y, luego de las elecciones del 13 de agosto, el alcalde porteño gestionó ante la justicia de la Ciudad un paquete de desalojos forzosos de "varios hogares con la excusa de que viven en un edificio construido bajo la autopista Illia"."Piden a la justicia el desalojo forzoso de varias familias pese a que estos están prohibidos por tres leyes locales y nacionales", advirtieron en un comunicado en el que también afirmaron que "el gobierno derrotado de Larreta no tuvo mejor opción que buscar cierta revancha en la villa donde no le fue nada bien en las elecciones".Y precisaron que la gestión local "quiere utilizar a la justicia de la Ciudad para presionar a las familias para que acepten dejar sus viviendas luego de no lograrlo a través de una intensa campaña de miedo y amenazas".La acusación del Observatorio alude a la derrota en las PASO ya que Rodríguez Larreta quedó en tercer lugar detrás Unión por la Patria y La Libertad Avanza en el conteo de votos en la Villa 31.El abogado Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio, calificó como "alarmante" el hecho que el Gobierno porteño "desconozca que tres leyes prohíben los desalojos forzosos en el barrio Carlos Mugica"."No existe excepción alguna que autorice el desalojo forzoso por vía administrativa o judicial, ni siquiera objetivos relacionados con el avance del proceso de reurbanización", indicó.Por su parte, la ingeniera María Eva Koutsovitis, referente de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, dijo que "en un contexto de una situación de emergencia habitacional, el Gobierno porteño quiere demoler viviendas en perfecto estado, bien construidas y conservadas, que no obstaculizan la apertura de calles ni la instalación de infraestructura"."La explicación detrás de esta conducta irrazonable es la ejecución de una persecución política de los hogares porque apoyan a una fuerza política opositora al actual Gobierno de la Ciudad", insistieron.Ayer, Rodríguez Larreta encabezó una recorrida "por las nuevas obras de integración social y urbana, que incluyen la construcción de 70 nuevas viviendas, un Centro Comunitario y un Patio Gastronómico".Según fuentes porteñas, el alcalde "supervisó el avance de la construcción de las nuevas viviendas, que se suman a las 1.044 que se construyeron para las familias que vivían debajo de la Autopista Illia y sostuvo que ello permitirá "finalizar la etapa de mudanzas del bajo Autopista, con el propósito de dar una solución habitacional a aquellas familias que lo necesitan".