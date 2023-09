Una mujer murió y su hijo sufrió quemaduras graves en incendio provocado por el marido

La cuadra de la vivienda donde ocurrieron los hechos. Foto: StreetView.

Una mujer murió a raíz de lasy prendida fuego en su casa de la ciudad de Pergamino por su marido, que está detenido y a quien también se le atribuye haber quemado a su hijo de 15, que permanece internado en gravísimo estado, informaron este viernes fuentes policiales y judiciales.La mujer fue identificada como María Alejandra Ayi (47), quien murió anoche en el hospital de esa ciudad bonaerense, tras permanecer cerca de 24 horas internada con gravísimas quemaduras a raíz del incendio la noche del miércoles en su vivienda de la calle Montevideo al 1100, de Pergamino.En tanto,, quien atravesaba un proceso de divorcio con su esposa y que admitió ante los investigadores haberse "mandado un moco", informó el fiscal de Pergamino, Nelson Mastorchio.El fiscal explicó a C5N quecuando Ageno pasó a buscar a su hijo adolescente por el gimnasio situado a pocas cuadras de su casa -lo que nunca antes había hecho- y lo llevó hasta el domicilio, donde se encontraba su mujer.Allí, presumiblemente en el marco de una discusión originada porque ese mismo día había sido notificado de la sentencia de divorcio de la pareja, Ageno habría rociado con combustible a su mujer y a su hijo y luego los prendió fuego, añadió el fiscal.De acuerdo a testimonios y ahasta la llegada de una ambulancia, mientras que la mujer no pudo escapar y sufrió graves quemaduras en más de 95 por ciento del cuerpo que le provocaron la muerte anoche, explicó Mastorchio.En tanto, al llegar la policía al lugar encontró a Ageno con lesiones leves en el garaje de la casa, donde tiene una herrería., ya que había pateado un bidón con nafta sobre un calefactor que había en la cocina, lo que provocó el incendio.Según el fiscal, de las pericias posteriores surgió que las víctimas no habían sufrido quemaduras por un incendio registrado en la vivienda, sino que fueron directamente rociadas con un material inflamable y prendidas fuego., dijo el representante del Ministerio Público.El fiscal reató que, según los vecinos, "primero se produce una explosión en la casa, una explosión muy fuerte, y en la cámara de un vecino se ve que sale una llamarada por la puerta principal y casi instantáneamente sale el hijo de 15 años prendido fuego hacia la vereda de enfrente", describió Mastorchio."La hipótesis que tenemos es que esa explosión fue producida por un material acelerante y un foco ígneo que se desarrolló en el living. Tenemos acreditado que existió una discusión previa entre ellos y que él ha rociado con este material inflamable a ella y al hijo", agregó.El funcionario judicial se refirió a que también tiene un video del momento en el que el hijo de la pareja "escapa por la puerta principal, cruza la calle y va dejando una estela de fuego"."En este caso, me decían los bomberos, es que el cuerpo va chorreando el material combustible que tenía encima", añadió.Asimismo, agregó que. El fiscal aseguró que los relatos de los testigos fueron "estremecedores".Sobre el acusado, el fiscal manifestó que "lo primero que refiere textualmente es 'me mandé algo, estuve mal. Había un bidón de nafta en la cocina, lo pateé y se cayó contra el calefactor'".Mastorchio dijo que al llegar a la vivienda -que aún mantiene preservada para más pericias- "estaba el calefactor en la cocina pero el foco ígneo se inició en otro lugar, en la puerta de entrada del living, donde había un sillón que quedó prácticamente exterminado por el fuego".Asimismo, expresó que aún aguarda el informe preliminar de los bomberos de Pergamino que trabajan en el caso, al tiempo que espera novedades sobre la evolución del adolescente quemado, quien se encuentra internado en estado "crítico" en el hospital Británico de la ciudad de San Nicolás., aunque había comenzado a tener problemas en enero, cuando Ageno echó de la casa a su hijo mayor, de 18 años, con lo que su mujer no estuvo de acuerdo.El fiscal confirmó que no existen denuncias por violencia de género ni familiar contra el ahora acusado, aunque no descarta que eso se deba a la relación de "sometimiento" que tenía la víctima respecto de él, según lo declarado por algunos allegados., que viajó desde San Nicolás a Pergamino al enterarse de lo ocurrido con su madre y su hermano.El fiscal dijo quey refirió que, mientras esperaba ser atendido en la guardia del hospital, tambiény "ojalá me salven a la gorda".concluyó el fiscal.