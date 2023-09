Volnovich destacó la universalización del Programa Alimentario PAMI y el bono de $15.000

Luana Volnovich, directora del Pami.// foto TW @PAMI_org_ar

Junto a @SergioMassa universalizamos el Programa Alimentario PAMI para 3 millones de afiliadas y afiliados 🇦🇷 pic.twitter.com/PzRcBnrbci — PAMI - INSSJP (@PAMI_org_ar) September 14, 2023

La directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, destacó la universalización del Programa Alimentario PAMI y el otorgamiento "hasta fin de año" de un bono de $15.000 para sus afiliados, al tiempo que brindó detalles de las medidas anunciadas este jueves por el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa. "Como parte del paquete de medidas anunciado por Sergio Massa, una muy importante es que a partir de ahora todos los afiliados del PAMI que sean mayores de 60 años, es decir, nuestros jubilados que cobren hasta un haber y medio, vsubrayó Volnovich en declaraciones a Futuröck.En este sentido, explicó: "Eso significa que en los próximos meses, es decir, los que van a cobrar ahora en septiembre, en octubre y en noviembre, van a acceder a unEl beneficiojunto con la jubilación correspondiente al mes, sin la necesidad de que el afiliado realice trámite alguno.Volnovich recalcó además que "a los bonos que ya se vienen haciendo, a la medida que ya anunció el ministro de Economía de la devolución del IVA, entre otras, también se agrega para tres millones de personas un bono de $15.000 los próximos meses".Según la funcionaria, "Asimismo, señaló que al incorporar masiva y automáticamente a todas estas personas al programa, las mismas no sólo van a cobrar lossino también "erogaciones menores que se siguen haciendo" como parte del Programa Alimentario PAMI, existente desde 1992.De igual manera, Volnovich sostuvo: "Desde PAMI pretendemos que estas personas queden incorporadas al Programa Alimentario más allá de mi mandato".Else suma a los beneficios deque permite que las y los afiliados de PAMI accedan a más de; y a La Libertad de Elegir, el modelo de atención médica que permitió otorgar más de 56 millones de turnos.Consultada sobre las propuestas de los candidatos presidenciales opositores para el sector jubilados, Volnovich advirtió que ""Es imposible pensar la salud de los adultos mayores, que es cara, no rentable, que no tiene nada que ver con la lógica de rentabilidad del Estado, sin Estado", puntualizó.En esta línea, contrapuso: "El PAMI funciona en la masividad; la potencia colectiva que tiene el PAMI nos permite negociar mejores precios, generar condiciones que nos permita bajar costos y mejorar las negociaciones y hacer que sea posible financiar medicamentos gratis".