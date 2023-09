Ganó, gustó y goleó: Boca le ganó en el Superclásico a River en Ezeiza

Foto: Cris Sille

Foto: Cris Sille

Foto: Cris Sille

Foto: Cris Sille

Boca Juniors superó este viernes a River Plate por 3 a 1, como visitante, y se mantuvo puntero de la Zona B junto con Racing -que derrotó 3 a 1 a Independiente-, en el Superclásico de la Copa de la Liga Femenina de fútbol.El partido por la quinta fecha del torneo se jugó en el predio River Camp, en la localidad bonaerense de Ezeiza.La delantera de Boca, Amancay Urbani pudo marcar al minuto de iniciado el encuentro, pero la arquera millonaria Lara Esponda le contuvo la definición.A los 7 minutos de la primera parte, la defensora Celeste Dos Santos con un disparo de zurda, puso en ventaja a "Las Gladiadoras" boquenses, y la mediocampista Miriam Mayorga, de cabeza, marcó el segundo gol a los 26 minutos del mismo período.Luego la atacante Brisa Priori convirtió el tercer tanto de Boca a los 34 minutos del segundo tiempo, mientras que la delantera uruguaya Carolina Birizamberri descontó de penal para River a los 7 minutos del mismo período.El equipo local se quedó con 10 jugadoras en el campo de juego por la expulsión sobre el final del primer tiempo de la defensora Stephanie Melgarejo.El resultado mantuvo a Boca puntero junto con Racing en la Zona B, con 15 unidadesos, mientras que River Plate bajó a la sexta posición de la Zona A y de momento se queda afuera de la Copa Federal.Racing se impuso a Independiente por 3 a 1, como local en el predio Tita Mattiussi, y se mantuvo puntero junto con Boca Juniors en la Zona B.La delantera uruguaya Sindy Ramírez (27m. PT -de penal-) Agostina Holzheier (1m. ST) y Milagros Méndez (45m. ST) convirtieron para las Académicas y Mercedes Pereyra (9m. ST), descontó para Las Diablas Rojas.Huracán le ganó por 2 a 0 a San Lorenzo, de local en "La Quemita". La mediocampista Delfina Pafundi marcó los dos goles.Ferro Carril Oeste goleó a Platense por 4 a 0, de visitante, en el estadio Ciudad de Vicente López y entró en zona de clasificación a la Copa Federal. Sabrina López marcó un doblete y luego completaron las anotaciones, Tiziana Lezcano y Raquel Núñez.En otro de los partidos que se jugaron este viernes, El Porvenir igualó sin goles ante Social Atlético Televisión, de local, en su estadio Gildo Francisco GhersinichUAI Urquiza 3 - Estudiantes de Buenos Aires 0.El Porvenir 0 - SAT 0; Huracán 2 - San Lorenzo 0; Racing 3 - Independiente 1; y River Plate 1 - Boca Juniors 3.11.00 - Belgrano (Córdoba) vs Rosario Central - Estadio Julio César Villagra12.30 - Banfield vs Lanús - Estadio Florencio Sola (DeporTV)15.00 - Platense vs Ferro - Predio Galván15.00 - Gimnasia LP vs Estudiantes LP - Estadio Juan C. Zerillo (TV Pública y redes de DeporTV)15.20 - Defensores de Belgrano vs Excursionistas - Estadio Juan Pasquale (DeporTV)UAI Urquiza 15 puntos; Independiente y San Lorenzo 9; y Platense 6; Banfield 7; Platense 6; River Plate 4; Belgrano 3; SAT 2; Estudiantes de La Plata y Defensores de Belgrano 0.Boca Juniors y Racing 15 puntos; Estudiantes (BA) 9; Ferro y Rosario Central 7; Huracán, Lanús y Excursionistas 4; Gimnasia (LP) y El Porvenir 2.