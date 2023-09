Piden la detención de Lotocki por la muerte de Silvina Luna y otros casos

Lotocki ya fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión por otras causas.

Silvina Luna falleció en el Hospital Italiano, tras meses de recuperación.

Pamela Sosa, expareja y otra de las víctimas de Lotocki.//foto Lara Sartor

El actor uruguayo Raphael Dufort y las argentinas Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefi Xipolitakis.// Foto Lara Sartor

Lossolicitaron la detención del médico Aníbal Lotocki, a partir de lospor losque sufrieron graves problemas de salud tras ser operados:y las argentinasHerrera pidió la detención tras unat, que r, y ahora el juez que interviene en la causa debe resolver si hace lugar o no a la medida.La otra solicitud fue realizada porsobre los planteos de las querellas de Pamela Sosa, con el patrocinio de Fernando Burlando; Gabriela Trenchi, asesorada por Nuria Drendak, y Stefanía Xipolitakis, con la representación letrada de los abogados Gonzalo Díaz Cantón y Agustín Mariano Maya.En el escrito presentado ante Herrera,detalló que "habida cuenta los procesos pendientes, en particular las condenas que pesan sobre Aníbal Rubén Lotocki, que impedirán aplicar cualquier instituto procesal alternativo a la prisión preventiva, solicito en el plazo que estime corresponder el Sr. Juez a cargo,Lotocki ya fuepara ejercer la profesión por lesiones graves cometidas contra varios pacientes, entre ellas Silvina Luna, quien murió hace dos semanas en el Hospital Italiano, pero permanece en libertad porque lapor la Cámara de Casación Penal.El escrito fue presentado esta semana en la Fiscalía 29, a cargo de Herrera, que ahora pidió lae hizo el requerimiento al Juzgado de instrucción 60, que aún debe resolver la solicitud.Fuentes cercanas a Dufort afirmaron a Télam que esperan "En el texto al que tuvo acceso esta agencia, la querella especifica, entre otros temas, que ""Tan grave es el hecho que nos ocupa que el material/sustancia que han ingresado en mi cuerpo tiene un origen desconocido y completamente ajeno al control de las autoridades sanitarias nacionales (Anmat-Ministerio de Salud de la Nación), pudiéndoselo", destacó el querellante en su presentación.También mencionó "los problemas de salud" que le han generado "en un ineludible nexo causal, al igual que a la mayoría de las víctimas (por no asegurar al 100 por ciento)".En la otra solicitud, el fiscal Abraldes, que participó del juicio oral contra Lotocki, especificó que "" solicitada por las querellas para "También argumentó que "debe ponderarse que Lotocki cuenta con, de similar tenor a los hechos por los que ya existe condena no firme".Abraldes recalcó que "la prisión provisional solicitada por los acusadores particulares se advierte como la única cautela adecuada para disipary al que Señor Juez no debe desatender", y destacó "la magnitud y gravedad de los ilícitos atribuidos (a Lotocki) y el severo pronóstico de pena para el caso de unificación" de las causas.Por los argumentos mencionados, el fiscal general consideró que debe revocarse "la exención de prisión en atención a la existencia de nuevas circunstancias que exigen su detención y hacer lugar a la inmediata prisión cautelar de Aníbal Lotocki solicitada por las querellantes, con el objeto de asegurar su apersonamiento en el proceso hasta tanto la sentencia quede firme o sea revocada".Gonzalo Díaz Cantón, explicó a Télam que la situación judicial de Aníbal Lotocki "se agravó con la muerte de Silvina Luna, sumadas a dos causas más que tiene por homicidio".por el Tribunal Oral y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Airespor las" que les provocó a sus pacientes"En esta causa tiene una condena de cuatro años de prisión efectiva. La constante aparición de nuevas víctimas y su defensa a ultranza de sus prácticas lo hacen peligroso a la vista de los resultados y la condena impuesta", precisó en comunicación telefónica con esta agencia.Y advirtió que "la presunción de inocencia que lo mantiene en libertad tiene que ceder ante un peligro procesal que llamamos peligro de fuga", en coincidencia con el reclamo del fiscal Abraldes.Por su parte,Roberto Casorla Yalet precisó a Télam que interpuso el pasado lunes "una denuncia porporque entendemos que fue undonde las circunstancias de una eventual mortalidad o de una eventual afección en la salud poco le importan a Lotocki".Según el letrado, optaron por esta calificación "por los problemas que le provocó en la salud" a su defendido y recordó que "desde el día que comenzaron las inoculaciones de esta sustancia maldita que tiene la costumbre de aplicar" el cirujano.Por último, precisó que ratificaron "la denuncia ante el fiscal Lucio Herrera y en el día de hoy el fiscal solicitó -también- laEl pasado 13 de septiembre,también pidió la detención de Lotocki "en virtud de la complejidad que ha ganado la situación procesal" del médico que fue condenado a cuatro años de prisión por mala praxis, sentencia que fue apelada y por lo que goza de libertad ambulatoria.Ese mismo día, amigos, colegas y otras personas que fueron operadas por Lotocki realizaron unaen la sede de la(AAA), del barrio porteño de Monserrat, realizaron un minuto de silencio y otro de aplauso sostenido en homenaje a la recientemente fallecida modelo y actriz de 43 años."En virtud de la complejidad que ha ganado la situación procesal de Lotocki, en el día de la fecha estamos pidiendo su detención, porque cuando fue condenado no tenía los antecedentes que hoy tiene,", aseguró el letrado en diálogo con la prensa.