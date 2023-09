El presidente chileno denunció amenazas a través de panfletos en la casa de sus padres

Los panfletos amenazantes recibidos por Boric. Foto: X@GabrielBoric.

La madrugada de ayer un grupo de ultra derecha fue a tirar panfletos afuera de la casa de mis padres en Punta Arenas. Más allá de las amenazas personales de estos grupos que son cada vez más comunes, que lo hagan con mi familia cruza cualquier límite. No todo vale. pic.twitter.com/yTC9hpJdBV — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 15, 2023

El presidente de Chile, Gabriel Boric, denunció este viernes que desconocidos de un grupo de ultraderecha lo amenazaron a través de panfletos que arrojaron de madrugada frente a la casa de sus padres, en la ciudad de Punta Arenas, a más de 2000 kilómetros de Santiago."La madrugada de ayer un grupo de ultraderecha fue a tirar panfletos afuera de la casa de mis padres en Punta Arenas", denunció Boric en su cuenta de la red X (antes Twitter).En un mensaje que acompañó con fotografías de los panfletos, Boric escribió: "Más allá de las amenazas personales de estos grupos que son cada vez más comunes, que lo hagan con mi familia cruza cualquier límite; no todo vale"."En cualquier caso, les aseguro que no me amedrentan en lo más mínimo, y pueden tener la certeza de que estaré, junto con nuestro gobierno, firme, trabajando por su Chile y su pueblo, seguimos", agregó.En las imágenes se pueden ver panfletos rudimentarios, escritos a mano, con la frase "comunista Boric fuera del país" y dibujos de una persona ahorcada.