Los Pumas preparan el juego ante Samoa en total hermetismo

La historia favorece a los oceánicos

El seleccionado argentino de rugby,, continuó este viernes su preparación de cara su próximo encuentro frente a su par de, por la tercera fecha del Mundial de Francia 2023.El partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo D se jugará el viernes 22 de setiembre, en el Stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne.Los Pumas tendrán fecha libre esta semana, lo que le sirvió al staff técnico para trabajar en la parte física en forma liviana, y al mismo tiempo tras la derrota del sábado pasado frente al seleccionado de Inglaterra , vigente campeón del mundo, por 27-12.El entrenamiento de este viernes se realizó a puertas cerradas en las instalaciones del Complexe Sportif des Salines, en la ciudad francesa de La Baule.Bajo la atenta mirada del entrenador Michael Cheika, Los Pumas realizaron en primer término la correspondiente entrada en calor y posteriormente el plantel realizó distintos movimientos con pelota.Luego, la actividad continuó con trabajos especiales con dos equipos diferentes y finalmente efectuaron distintas tareas de oposición.El pilar, quien sufrió un golpe en la zona de las costillas en el encuentro frente a Inglaterra, continúa con trabajos en forma diferenciada, mientras que el fullback Juan Cruz Mallía -recuperado de un golpe en la cabeza- entrenó a la par de sus compañeros.Por su parte, el ex tercera línea de Los Pumas, el santiagueño, quien participó de tres mundiales e integró el plantel del histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2007, compartió una momento con el plantel argentino después de la práctica.Después Los Pumas realizaron distintas actividades en el gimnasio y este sábado tendrán día libre, para comenzar el domingo su preparación de cara al choque frente a Samoa., en 1991 y 1995 el conjunto oceánico se anotó sendos triunfos (35-12) y (32-26), mientras que en 1999 el conjunto albiceleste logró su primer triunfo por 32-16.En cuanto a los rivales de Los Pumas, el seleccionado de Japón derrotó en su primera presentación al debutante Chile por 42-12, y encabeza las posiciones del Grupo D con 5 unidades, seguido por Inglaterra con uno menos, mientras que Samoa, Chile y Argentina no suman puntos.El seleccionado de Samoa debutará este sábado en el Mundial de Francia 2023 frente a Chile, desde las 10 en el Stade Bordeaux.Un día más tarde, Inglaterra y Japón harán su segunda presentación en le tornoe Mundial, desde las 16 en el Stade de Nice, Niza.En rueda de prensa, el mendocinoseñaló queAdemás, agregó que "todo se puede mejorar y preparar dentro de los entrenamientos, los hábitos para que no te sucedan esas cosas en la cancha. De la cabeza hay que trabajar la ansiedad, hay muchas que te juegan en contra".Por su parte, el entrenador de los forwards, Juan Martín Fernández Lobbe consideró en conferencia de prensa que "ya dejamos atrás el partido con Inglaterra, sacamos conclusiones precisas y es momento de enfocarnos en realizar nuestro juego y salir a tomar la responsabilidad frente a Samoa. El próximo encuentro será muy duro y será de vital importancia para poder continuar en el Mundial con posibilidades", finalizó.Los Pumas jugarán por la cuarta fecha contra el debutante Chile, el sábado 30 en el Stade de la Beaujoire de Nantes; y finalmente con Japón, el 8 de octubre en ese mismo escenario.