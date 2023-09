Eurnekian: "Milei no está a la altura para juzgar ni para opinar sobre el Papa"

La Cámara Argentina de Comercio también repudió a Milei

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman, calificó este viernes de "desagradables" las críticas de Javier Milei al Papa Francisco y pidió no caer en "bajezas o improperios innecesarios" durante la campaña rumbo a las elecciones de octubre.



"Nos resultaron particularmente desagradables aquellas referidas al Papa Francisco, no coincidimos para nada en esas adjetivaciones sobre quien tiene la responsabilidad de ser un jefe de Estado y el líder espiritual de miles de millones de personas, y como tal merece especial consideración", sostuvo Grinman a través de un comunicado.



El presidente de la CAC dijo que la institución "observa con preocupación" los dichos de Milei sobre el Papa y remarcó que "las diferencias de opinión" deberían "manifestarse con respeto sin caer en bajezas o improperios innecesarios".



Grinman se refirió así a las reiteradas declaraciones del candidato de LLA, quien dijo que el máximo referente de la Iglesia Católica en el mundo es "el representante del maligno en la tierra" y lo acusó de jugar políticamente" y de mostrar "afinidad con dictadores como (Fidel) Castro y (Nicolás) Maduro".



"Desde la CAC hacemos un llamado para que todos los argentinos -especialmente en este período de campaña electoral donde las pasiones se potencian y los ánimos se caldean- nos expresemos con mesura y respeto, entendiendo que alguien que piensa distinto no es un enemigo sino tan solo compatriota con una opinión diversa", destacó.