El camino de Federico García Lorca

Antes del comienzo de la cuarta gira por España, la obra "El camino de la fuente" realiza tres funciones especiales todos los sábados de septiembre en el Teatro Picadilly, de la ciudad de Buenos Aires, con una propuesta que homenajea al poeta Federico García Lorca "desde situaciones humorísticas, dramáticas y no sólo declamativas", explica Pablo Razuk, el protagonista de este unipersonal.Dirigida y escrita por Sabatino "Cacho" Palma y con distintos reconocimientos en su recorrido, la obra nació en 2019 y ya se presentó en las ciudades de Madrid, Montevideo y Buenos Aires."Tengo una obra sobre Lorca, ¿te interesa?", fue la pregunta inicial para el encuentro entre el dramaturgo y el actor. Rezuk aceptó la invitación y pidió convertirla en unipersonal con su identidad artística, sumando algo de su sello y su mirada."Fue muy generoso y me permitió darle forma para que termine siendo una historia llena de personajes que van contando el derrotero del histórico protagonista", detalla Rezuk. Y cuenta que ese proceso inicial de “El camino de la fuente” incluyó charlas, debates, retoques y finalmente ensayos presenciales con Palma.La pieza teatral narra la historia de un actor que intenta terminar una obra que Lorca, su autor original, dejó inconclusa, sin epílogo. Pero hay un elemento más: tiene la necesidad de encontrar ese cierre antes del final de la propia función.Ocurre que encontraron un texto sin terminar sobre el escritorio del poeta nacido el 5 de junio de 1898 en Granada, España, y fusilado el 18 de agosto de 1936 en el inicio de la Guerra Civil."Se llamaba “Una comedia sin título”, que no tenía un final terminado. El espectáculo trata de un actor que procura intuir cuál sería el final que Lorca hubiese puesto a la comedia sin título", detalla el protagonista, nominado como mejor actor en los Premios ACE 2022."Permite hablar de la vida en el aquí y ahora, de lo importante de entender que no somos especialmente futuro, sino presente en consecuencia de un pasado y de una historia", describe Rezuk acerca del sentido de este unipersonal.La obra se presenta los próximos tres sábados a las 17 horas en el Teatro Picadilly, ubicado en Corrientes 1924, en la Ciudad de Buenos Aires.A lo largo de su carrera, Razuk acumula experiencias en teatro, cine y televisión mientras que también es docente de actuación. “Interpretar a Lorca es la concreción de un deseo o una fantasía. Es un poeta al que descubrí a los 15, lo leo a lo largo de toda mi vida y ahora este homenaje me obliga a volver a leerlo y a recordar lo que me pasaba en cada momento”, señala el actor que, entre otras películas, trabajó en Garage Olimpo sobre el proceso creativo de esta pieza.“El camino de la fuente” también superó el desafío de mostrar una obra de Lorca en España, donde el dramaturgo y prosista es parte central de la identidad cultural.“Tenía un signo de pregunta, porque no sabía qué iba a pasar con este argentino que soy haciendo a Lorca. Pasó algo extraordinario. Los españoles escuchan Lorca de toda la vida. Lo vieron declamado, actuado, en danza, patín, documentales pero siempre con la cadencia y la resolución española. La musicalidad y la forma de valorizar las palabras de los argentinos es distinta”, marca Razuk como rasgo distintivo de la propuesta dirigida por Sabatino.Después de estas tres funciones en Buenos Aires, Madrid volverá a recibir a la obra y ahí, cuenta el actor, sucede algo singular. “Hay algo de la palabra recitada que desaparece como recitado y se transforma en una cosa argento-actuada, algo que a los españoles les fascinó. Es sorprendente cómo vienen a las funciones”, relata.Para Razuk, hay una definición de Lorca que define a la obra y, a la vez, al sentido del arte arriba de los escenarios. “Él decía que “El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana”. Poesía y teatro son inseparables. En ese intercambio está el ser humano multiplicándose y sosteniendo esa magia y esa ilusión”, sostiene el actor de este unipersonal que vuelve a salir de gira desde mañana.“Este es un proyecto que está lleno de canales paralelos que se van encendiendo momento a momento. Es un divertimento que la gente agradece”, concluye Razuk sobre esta propuesta que viene a decir, entre otras cosas, que todavía es posible escribir otros finales.