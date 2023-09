Guillermo Coria: "Argentina tiene un equipo fuerte y con mucho futuro"

Foto: Prensa AAT.

Los lituanos reconocen el poderío argentino

, el capitán argentino de Copa Davis, subrayó este viernes que disponepara afrontar este fin de semana la serie ante Lituania en la que asoma como amplio favorito por la mayor jerarquía de sus tenistas en relación a los del equipo europeo."Antes de la serie, tenía muchos tenistas para elegir y eso es algo muy bueno, son varios los que protagonizaron un gran año, por eso estoy feliz, ya que Argentina tiene un equipo fuerte y con mucho futuro", comentó el "Mago" Coria en la rueda de prensa que ofreció este mediodía en un hotel del centro porteño., ya que su contrato con la Asociación Argentina de Tenis (AAT) culminará a fin de año y en las últimas horas creció el rumor de que no se lo renovarán."Argentina tiene un equipo joven y sólido para los singles, y con mucha experiencia en el dobles. No pienso más allá de este fin de semana, pero por supuesto que me gustaría seguir un año más como capitán, estoy cómodo y creo que haciendo las cosas bien", analizó Coria, quien llegó a ser el tercero del ranking mundial en 2004 y conquistó en total 9 títulos durante su exitosa carrera.Como capitán, Coria ganó una sola serie, en su debut ante la República Checa en marzo de 2022 en Buenos Aires, luego perdió las siguientes en las finales jugadas en Bologna con Suecia, Italia y Croacia (en la fase de grupos) y finalmente en febrero de este año ante Finlandia, en Espoo, por los Qualifiers.Si bien el "Mago" no oculta su deseo de seguir como capitán argentino cada vez que es consultado por el tema, se sabe que no dependerá de él sino de una decisión de la dirigencia de la AAT encabezada por su presidente Agustín Calleri que definirá la situación antes de fin de año.Según pudo averiguar Télam, existen al menos tres candidatos que seducen para reemplazar a Coria, quien a su vez cuenta con el apoyo de la nueva camada de tenistas argentinos, aunque esto no será determinante para la AAT cuando evalúe su gestión para luego tomar una decisión.Por el lado del equipo lituano,, el número uno de su país y con un largo recorrido en el circuito, coincidió con Coria al afirmar que Argentinay que será muy difícil la serie de Copa Davis que animarán este fin de semana en el Buenos Aires Lawn Tennis Club."Argentina tiene un equipo súper fuerte, para nosotros será una serie muy difícil", analizó el jugador en diálogo con Télam, en el día previo a la serie que animarán por el Grupo Mundial I de la Davis.Berankis ocupa actualmente el puesto 231 del ranking mundial de la ATP, aunque llegó a ubicarse en el casillero 50 en 2016, en su mejor temporada, y se recuerda un triunfo que logró sobre el cordobés David Nalbandian en 2011, en la segunda ronda del Abierto de Australia, por 6-1, 6-0, 2-0 y retiro."Este no fue mi mejor año, espero mostrar un nivel superior este fin de semana", adelantó el lituano de 33 años, quien padece una lesión crónica en el hombro derecho y es muy probable que se opere una vez concluida su participación en la Copa Davis.Por su parte, el juvenil Vilius Gaubas, de 18 años y número 476 del planeta, también consideró que será un desafío medirse este sábado en el punto que dará apertura a la serie con Francisco Cerúndolo, 21 del planeta."Habrá que luchar en todo momento, no dejar de hacerlo.", comentó Gaubas, quien suele entrenar durante gran parte del año en España, de manera que entiende el idioma y además sabe moverse sobre polvo de ladrillo.