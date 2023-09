Documentos clasificados: Trump aseguró que no ordenó "borrar el video de seguridad"

El juicio contra el mandatario comenzará en mayo de 2024 / Foto: Archivo.

Dos ayudantes suyos también están implicados / Foto: Archivo.

Trump aseguró que está dispuesto a testificar / Foto: Archivo.

El expresidente estadounidense Donald Trump aseguró que está dispuesto a declarar bajo juramento quevinculado a la investigación por el manejo de documentos clasificados."Eso es falso", dijo Trump en una entrevista con la cadena NBC que será transmitida el domingo, pero de la que este viernes se conocieron extractos.Ante la consulta de la periodista de si estaba dispuesto a declarar esto bajo juramento, respondió: "".Insistió además en que las cintas no fueron borradas y destacó que"En otras palabras, no se les hizo nada. Y eran mis cintas", afirmó Trump, en declaraciones que recogió la agencia Sputnik.Elcontra el exmandatario por mal manejo de documentos clasificados, que incluían secretos nucleares y de defensa,, en plena campaña electoral en Estados Unidos.Trump, que aspira a volver a la Casa Blanca, se declaró en junio "no culpable" ante el tribunal de Miami al ser imputado por el caso.A fines de julio,, administrador de Mar-a-Lago, el complejo de Trump en Palm Beach, Florida, compareció ante el tribunal,La Fiscalía lo añadió al caso abierto contra Trump y su ayudante personal Walt Nauta, a los que acusa de intentar evitar que las autoridades recuperasen documentos secretos que el expresidente se llevó al abandonar la Casa Blanca en enero de 2021.La acusación asegura que Trump, Nauta y Oliveira pidieron a otro empleado del magnate que borrara los videos de las cámaras de seguridad de Mar-a-Lago paraDe Oliveira le dijo supuestamente a ese tercer empleado de Trump que "el jefe" quería que se borrara el servidor con los registros de las cámaras de seguridad de un almacén.Trump fue inculpado depor supuestamente esconder documentos clasificados en su residencia y negarse a devolverlos a los Archivos Nacionales, poniendo en peligro la seguridad nacional.El magnate, que encabeza la carrera por la candidatura republicana a las elecciones de 2024, enfrenta un total deEl 4 de marzo comenzará el juicio en su contra por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando cientos de sus partidarios intentaron impedir la certificación de votos de la elección de 2020 queTrump, que considera que sufre una "caza de brujas", está acusado además de haber intentado alterar los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia y, relacionado con supuestos pagos de dinero para silenciar a la estrella porno Stormy Daniels, con la que tuvo una relación extramatrimonial.