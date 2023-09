La Justicia rechazó la propuesta de Vicentin y se recibirán ofertas para el salvataje

Vicentin, la principal empresa agroexportadora de capitales argentinos, entró en cesación de pagos en diciembre de 2019 y en marzo siguiente pidió su concurso preventivo con créditos verificados por casi US$ 1.500 millones.

Objeciones a la propuesta

El juez civil y comercial del concurso preventivo de la agroexportadorarechazó este viernes la homologación del acuerdo propuesto por la empresa y abrió la vía del cramdown o salvataje a partir del próximo lunes, informaron fuentes judiciales.El fallo, si bien rechaza las impugnaciones presentadas por actores en el proceso como el Banco Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Banco Provincia, el Banco de Inversión y Comercio Exterior y Commodities -un acreedor granario privado-, termina no homologando el acuerdo como se planteaba.Esa disposición está contemplada en la ley de Quiebras y ConcursosLa misma norma contempla que la propia concursada, es decir Vicentin, pueda presentarse en el período de concurrencia (cramdown) que se extenderá hasta fines de septiembre.Vicentin, la principal empresa agroexportadora de capitales argentinos, entró en cesación de pagos en diciembre de 2019 y en marzo siguiente pidió su concurso preventivo, con créditos verificados por casi U$S1.500 millones.l de las segunda nominación de la ciudad santafesina de Reconquista,, firmó la resolución que rechaza la homologación del acuerdo presentado por Vicentin para salir del concurso.La misma resolucióny, a la vez, rechaza las impugnaciones a la propuesta interpuestas por el Banco de la Nación Argentina (BNA), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otros tres acreedores.informó a través de un comunicado que "ejerciendo sus legítimos derechos,por ser manifiestamente, solicitando además la suspensión inmediata de sus efectos para evitar la configuración de perjuicios irremediables".El juez argumentó el rechazo al señalar en una resolución de 27 páginas que “el impedimento (para homologar) surge de la desigual distribución del esfuerzo entre los acreedores y la sociedad concursada”.La resolución “encuentra fundamento en la existencia de un esquema que genera una transferencia excesiva e injustificada del pasivo concursal sobre las espaldas de aquellos acreedores que no perciben el 100% de sus acreencias dentro de los primeros 365 de la propuesta”, añadió el escrito.Para Lorenzini,Así, sostuvo que el acuerdo que Vicentin pidió que homologara "Entre otros elementos, señala la resolución que "del análisis realizado sobre los contratos vinculados acompañados, na; no organiza(por ejemplo, mediante un retiro programado de acciones privilegiadas, o la percepción de dividendos, o el pago de intereses)".De ese modo,presentada por la agroexportadora santafesina que incluía la transferencia de acciones a los denominados "interesados estratégicos", que eran Bunge SA; la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra SA (ex Glencore, con la que Vicentín aún es socia en la planta de crushing de Renova).La propuesta contaba con las mayorías de acreedores y de capital exigidas por la ley, pero el juez señaló que ese requisito "no es suficiente para obtener la homologación judicial" del acuerdo.Con respecto a las"los acreedores no cuentan con la alternativa de transferir libremente sus certificados de participación en el fideicomiso, antes del plazo establecido para su rescate definitivo", indicó Lorenzini al fundamentar el rechazo a la homologación.Y añadió que "sobre lasmediante el cual se podría generar un mecanismo que justifique una espera tan prolongada, en el supuesto de que la rentabilidad de la empresa fuera superior a la proyectada".De esa manera, el juez de Reconquista aseguró que "se observa un intento por hacer descansar en los hombros de los acreedores, contingencias empresariales inclusive posteriores al concursamiento de la empresa, contrariando así la finalidad económica y social de este tipo de procesos de crisis".Paralelamente, la resolución dispone en sula apertura del período de concurrencia, es decir el(A) Apertura y plazos del salvataje(S)Lorenzini estableció la aperturajudiciales, hinclusive.Losen la continuidad de la agroexportadora deberán realizar unA la vez, el juez instruyó a lapara que en unpresente "unque podrá acordar con la intervención de la sociedad.Según pudo saber esta agencia, al menosposee la intención de presentar, junto a otros actores,de salvataje de la agroexportadora.Por su parte,miembro de la comisión legislativa de seguimiento de Vicentin, consideró hoy que"Sin embargo - agregó- más que nunca hay que cuidar las fuentes laborales, recuperar la presencia nacional en el comercio exterior de granos y obligar a traer los 791 millones de dólares que Vicentin fugó"., que patrocina a acreedores en las causas penales contra los exdirectivos de la firma, dijo a Télam que "Lorenzini hizo lo que no podía dejar de hacer", porque "Feldman, que es muy crítico de la actuación del magistrado y lo denunció en dos oportunidades además de pedir su apartamiento, sostuvo que la resolución "no implica ningún mérito para Lorenzini, todos los errores y horrores que cometió deberán ser analizados y esto no borra nada".De todos modos, el abogado señaló que "y también "para los acreedores que en su momento apostaron por la empresa y luego buscaron una solución que fuera una restitución que funcione como paliativo de un no pago liso y llano".