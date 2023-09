Política

15-09-2023 15:31 - Axel Kicillof

"Los problemas no se arreglan con ajuste, sino con más y mejores prestaciones del Estado"

“En partidos como San Cayetano no es el mercado el que va a garantizar el acceso a la salud, ya que no es negocio para el sector privado: si no hay un Estado presente en el interior bonaerense, el pueblo se queda solo”, destacó el gobernador tras recorrer el hospital que sumó un tomógrafo y poner en funcionamiento una nueva ambulancia.