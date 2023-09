"El viaje a Lago Escondido es la versión criolla de la corrupción que salió a la luz en EEUU"

Soria comparó las salidas de pesca del supremo estadounidense con Singer con el viaje de los jueces y fiscales con el Grupo Clarín a Lago Escondido.

El viaje a Lago Escondido de los jueces y CEOs de Clarin es la versión criolla de la corrupción judicial anti-Argentina que hoy sale a la luz en EEUU.

Desde que lo denunciamos, Comodoro Pro solo garantizó silencio e impunidad. Necesitamos una Justicia al servicio de la Patria. pic.twitter.com/h9d43dd6mZ — Martin Soria (@MartinSoria_) September 15, 2023

Hay un viejo aforismo que reza… “Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad”.



Y si no me crees mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de… pic.twitter.com/pTw8oGIXUO — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 15, 2023

El ministro de Justicia y Derechos Humanos,, consideró este viernes que la "corrupción judicial anti-Argentina" salió a la "luz en Estados Unidos" , al referirse a la denuncia de una parlamentaria estadounidense sobre el supuesto pago de sobornos a un miembro de la Corte Suprema de ese país para favorecer al titular del fondo buitre NML, Paul Singer."El viaje a Lago Escondido de los jueces y CEOs de Clarín es laque hoy sale a la luz en EEUU", dijo hoy Soria desde a red X (exTwitter).Se refirió así a lo declarado por la diputada estadounidenseen una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU, dondeEl viaje a la estancia de Joe Lewis enque hicieran jueces federales, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín el pasado octubre, fue denunciado en la Justicia, sin embargo Soria sostuvo que"Desde que lo denunciamos,. Necesitamos una Justicia al servicio de la Patria", sostuvo el ministro que acompañó el posteo con una imagen de una nota periodística donde se los ve a Singer y a Alito compartir un viaje de pesca.De la misma manera el presidentey la vicepresidenta, coincidieron en señalar"La denuncia de Ocasio-Cortez es gravísima y escandalosa. Así consiguieron fallos los fondos buitres contra la Argentina, como bien señala @CFKArgentina. Nada muy distinto a lo que ocurrió en Lago Escondido y que la justicia aún hoy no investigó", publicó el Presidente en su cuenta de la red social X .El mandatario compartió en su cuenta el tuit que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había publicado minutos antes, en el que también apuntó contra la justicia de Estados Unidos por haber favorecido "a los fondos buitre" en relación a la Argentina, al hacerse eco de la denuncia realizada por la legisladora estadounidense.En el inicio de su publicación, la vicepresidenta señaló:Y agregó: "Y, si no me creés, mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos Alexandria Ocasio-Cortez en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU, denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema estadounidense que falló a favor de los fondos buitre y en contra de nuestro país por la bonita suma de 2.400 millones de dólares".