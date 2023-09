Argentina presentó un paquete tecnológico de producción de alimentos agrícolas ante la OMC

La presentación fue en el foro público de la Organización Mundial del Comercio (OMC) / Foto: Archivo.

El objetivo es alcanzar la seguridad alimentaria global y la sostenibilidad ambiental de la producción agropecuaria / Foto: Archivo.

La Argentina mostró estar a la vanguardia en la implementación de tecnologías de punta y prácticas agropecuarias sostenibles para alcanzar la sostenibilidad ambiental en la producción agropecuaria

Mañana en Ginebra participando en este panel 👇 @aapresid pic.twitter.com/6rYUVg5hif — Agustín Torriglia (@AguTorriglia) September 14, 2023

La Argentina presentó un(OMC), un desarrollo a la vanguardia en la implementación de tecnologías de punta y prácticas agropecuarias sostenibles, informó este viernes la Cancillería.La presentación se dio en el marco de un evento sobre "Synergies in Bio-Digital Agri Innovation in Argentina" mediante el cual se expuso sobre elcon su relevancia y liderazgo a nivel global, detalló la Cancillería en un comunicado.En este sentido, la cartera conducida por Santiago Cafiero destacó: "La Argentina mostró estar a la vanguardia en la implementación de tecnologías de punta y prácticas agropecuarias sostenibles, con el propósito de".Durante la jornada, los especialistas explicaron cómo las innovaciones más recientes en materia de agricultura de precisión, biotecnología y digitalización, así como la integración de estos avances, se transformaron en la clave para lograr una producción más eficiente y sostenible.Asimismo, "se reiteró la urgencia de reducir los subsidios agrícolas distorsionantes que no sólo obstaculizan las oportunidades de desarrollo de aquellos países que producen eficientemente, entre los que se encuentra la Argentina, sino que", señala el comunicado.El evento "representó una oportunidad única para proyectar al mundo, desde la OMC, la manera en que, y cómo estas experiencias pueden ser aplicadas en todo el mundo", acotó.En este marco, la embajadora Gloria Abraham Peralta, enviada del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), subrayó el rol de liderazgo que ejerce Argentina como contribuyente sustantivo a la seguridad alimentaria global.La reconocida científica Raquel Chan, investigadora de Conicet-UNL, compartió su trabajo en el desarrollo biotecnológico de nuevasGuillermo Salvatierra, en representación de Invap, resaltó la importancia de la información y los datos para el desarrollo deLa vicepresidenta del INTA, Nacira Muñoz, enfatizó en el rol articulador del Estado para promover la investigación y el desarrollo de nuevas soluciones científico-tecnológicas, así como en la difusión y facilitación del acceso a la tecnología a la mayor cantidad de agricultores/as, en toda la geografía nacional.Agustín Torriglia, miembro del Directorio de Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), destacó el impacto positivo de lasy en la lucha contra el cambio climático.El embajador Federico Villegas, representante permanente de Argentina en Ginebra, ponderó cómo el país fue capaz de crear un entramado agroindustrial y de servicios, sofisticado, eficiente, sustentable, basado en la ciencia y la tecnología.