Newell's defiende la punta de su grupo ante su gente frente a Unión

Foto: Sebastián Granata

Newell's, que lidera la Zona B de la Copa de la Liga Profesional con siete puntos junto a Sarmiento y Racing, defenderá esa posición mañana cuando reciba en Rosario a Unión de Santa Fe.El partido se jugará desde las 15 en el estadio Coloso Bielsa, por la cuarta fecha, con arbitraje de Ariel Penel y televisado por la señal de cable TNT Sports.Newell's viene de empatar 1-1 como visitante de Belgrano, el mismo resultado que cosechó Unión como local ante San Lorenzo.El director técnico "rojinegro", Gabriel Heinze, contará con el habilitado volante ofensivo Cristian Ferreira, quien regresará al equipo en lugar de Guillermo Balzi, pero no dispondrá del zaguero Ian Glavinovich, quien aún no se recuperó del desgarro que lo marginó del último encuentro, motivo por el cual jugará Facundo Mansilla.Por su lado, el entrenador Cristian "Kily" González, ex jugador y DT de Rosario Central, no tendrá a su disposición al volante Enzo Roldán, quien sufrió una molestia en una rodilla y en su lugar jugará Tiago Banega o Patricio Tanda.El "Gringo" Heinze y el "Kily" González jugaron varios años juntos en la selección nacional, motivo por el cual el primero declaró esta semana que tenía "muchas ganas de darle un abrazo al Kily", a quien se refirió como "una persona extraordinaria con quien compartimos muchas situaciones" y agregó: "De hecho, era mi compañero de habitación, y ahora es un gran entrenador".Newell's: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Facundo Mansilla y Ángelo Martino; Iván Gómez, Juan Sforza y Cristian Ferreira; Brian Aguirre, Jorge Recalde y Ramiro Sordo. DT: Gabriel Heinze.Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán y Kevin Zenón; Tiago Banega o Patricio Tanda, Joaquín Mosqueira y Mauro Luna Diale; Jerónimo Dómina y Gonzalo Morales. DT: Cristian González.Cancha: Newell'sHora: 15.00Árbitro: Ariel PenelTV: TNT Sports.