Rossi: la oposición habla de bajar impuestos para beneficiar a "las grandes empresas"

Foto: Cris Sille.

"Parece que algunos estaban pensando en bajarle impuestos a las grandes empresas, los sectores económicos concentrados y al mundo financiero y no pensando en los trabajadores o los sectores populares"

Foto: Ramiro Gómez.

“Hay que ver lo que dicen los candidatos opositores y lo que no dicen. Cuando analizás los discursos de los dos principales candidatos de la derecha y la ultraderecha, la palabra `trabajo` o `generación de empleo` no existe en su lenguaje ni como preocupación. Lo único que hablan es de ajuste"

El jefe de gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP)destacó este viernes que las medidas anunciadas esta semana por el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa , buscan "mejorar la calidad de vida y los ingresos de los argentinos" y sostuvo que"Fue una muy buena semana para los argentinos. Se tomaron una serie de medidas y decisiones que van en el sentido de mejorar la calidad de vida y los ingresos de los argentinos", destacó Rossi en declaraciones a Radio El Destape.El candidato sostuvo que "hay dos que son más que contundentes" en referencia a la modificación del impuesto a las Ganancias y la devolución del IVA para los productos de la canasta básica familiar."Pusimos blanco sobre negro, a qué nos referimos cuando hablamos de bajar impuestos. Parece que algunos estaban pensando en bajarle impuestos a las grandes empresas, los sectores económicos concentrados y al mundo financiero y no pensando en los trabajadores o los sectores populares", apuntó.De esta forma, Rossi"Esto muestra que hay un espacio político que está defendiendo a los trabajadores y sectores populares y otros que defienden otros intereses", subrayó y añadió que enEn ese sentido, diferenció su propuesta electoral con la de los otros candidatos presidenciales, Patricia Bullrich y Javier Milei.“Hay una candidata que no se le entiende la palabra, no se entiende lo que dice. Y hay otro candidato de la ultra derecha que un día dice una cosa y al otro, otra. Es poco serio y son poco razonables sus propuestas”, expresó.Rossi añadió que"El país federal no está en la cabeza de Milei ni de Bullrich, tampoco lo está el tema del desarrollo. Cuando inauguramos el gasoducto Néstor Kirchner no estábamos pensando en las elecciones, sino en cómo desarrollar a la Argentina".Al ser consultado por eldel que participará el próximo miércoles, Rossi sostuvo que planea "hablar de lo que hicimos, lo que pensamos y lo que vamos a hacer"."Tenemos un programa de gobierno que tiene principios muy importantes. Hay que ver lo que dicen los candidatos opositores y lo que no dicen.", afirmó.Finalmente, reiteró que "el principal objetivo" de UxP para los próximos cuatro años de gestión es "devolver el poder adquisitivo del salario" y subrayó que no es un compromiso "solo de palabra", sino que ya se encuentran haciéndolo con "hechos"."Todavía", concluyó.