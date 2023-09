Blanco: "Me gustaría que Gago pueda seguir por uno o dos años más"

Foto: Archivo

"Seguro que hay gente que no está conforme con los resultados, pero creo que hay que mirar todo. El proyecto de inferiores es extraordinario. A todos nos duele perder, pero creo que habría que analizar el proyecto de forma completa" pic.twitter.com/gUK5Y5sbP1 — Planeta Racing Club (@PlanetaRacing) September 14, 2023

El presidente de Racing Club,, respaldó este viernes al cuestionado entrenador, al expresar su deseo de que siga en el cargo por "uno o dos años más" pese a la falta de resultados que reclaman los hinchas."Nuestra idea es renovarle Gago. Tiene contrato hasta diciembre. No estuve la semana pasada en Buenos Aires, pero vamos a retomar las conversaciones. Me gustaría que Fernando pueda seguir por uno o dos años más", explicó el directivo en el sitio Planeta Racing.Gago se fue insultado por los hinchas el sábado pasado después de sumar una nueva frustración contra Huracán, en la eliminación por Copa Argentina, en instancia de octavos de final. Ese resultado se encadenó a la mala campaña en la pasada Liga Profesional y la despedida en los cuartos de final de la Copa Libertadores tras perder con Boca Juniors en los penales.Además, el directivo sostuvo que el puesto de Gago no está en "dudas" aunque pierda este sábado contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro."Seguro que hay gente que no está conforme con los resultados, pero creo que hay que mirar todo. El proyecto de inferiores es extraordinario. A todos nos duele perder, pero creo que habría que analizar el proyecto de forma completa", explicó.A su vez, Blanco no se bajó de las elecciones del año próximo y adelantó que se presentará una "lista oficial" con la intención de "continuar con el proyecto actual".