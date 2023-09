El gobierno abrió el registro para solicitar tierras para vivienda o actividades agrícolas

Se trata de una herramienta que permitirá identificar las zonas con mayor demanda de suelo, los diferentes tipos de lotes requeridos e impulsar proyectos de manera federal, ágil, justa y transparente. "Esta iniciativa permite profundizar la política de acceso al suelo del Programa Lote.Ar del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en conjunto con los gobiernos provinciales y municipales, para una redistribución justa de la tierra disponible en el país", indicó. Las bases y condiciones del registro se encuentran detalladas una página web , donde se puede completar un formulario de inscripción según tipo de lote: lote familiar urbano o lote productivo agrícola. "Inscribirte no implica la asignación directa de un lote, sino que pasarás a integrar el Registro Único de Solicitantes de Lotes (RUS), lo que nos permitirá conocer y ordenar la demanda nacional de las personas que necesitan acceder a un lote propio", según se explica en la página.

Grabois celebró la iniciativa: "No es un regalo, es un derecho constitucional"

El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, celebró la puesta en marcha del Registro Único de Solicitantes de Lotes y dijo que permitirá que los ciudadanos "que necesiten un terreno para vivir o producir" puedan acceder a un lote "en forma transparente y sin acomodo".



"Vamos a pelear para que cada persona que se anote reciba el terreno que le corresponde", destacó Grabois en su cuenta oficial de X (ex Twitter) al compartir el link para inscribirse.



"No es un regalo, es un derecho constitucional que nuestro gobierno actual y el futuro presidente Sergio Massa se compromete a hacer efectivo asignando las tierras y fondos para que a ninguna familia le falte un terreno en forma transparente y sin acomodo", aseguró Grabois.



Desde el Frente Patria Grande destacaron que la implementación de esta política fue una de las propuestas que habían entregado a Massa luego de las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO).



"Como todo en la vida, costó mucho sacrificio, mucha mala sangre, algo tan simple, tan lindo, tan peronista, tan humano, como la tierra para habitar y producir... Ayer se logró el compromiso público, la norma legal y el mecanismo técnico para hacerlo efectivo. El AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) a cargo de Juan Manuel Olmos debe asignar las tierras al programa", añadió Grabois en su publicación.



El dirigente sostuvo que "si logramos que cada familia tenga su pedazo de tierra para vivir o producir, cambia todo" y que un lote para cada familia "es una razón gigantesca para militar",



"El registro ya es oficial, les juro que vamos a pelear para que cada persona que se anote reciba el terreno que le corresponde", remarcó.



Por otro lado, Grabois insistió con la "implementación de un ingreso básico para trabajadores informales y de la economía popular, que están padeciendo situaciones de indigencia agravadas tras la devaluación".



"Le pido a nuestro candidato y ministro con absoluta humildad y de todo corazón, con el más sincero deseo de que en octubre tengamos una enorme victoria de Unión por la Patria en todo el país, con el más absoluto compromiso de nuestra fuerza de militar esta victoria en todo el territorio nacional, que implemente un ingreso básico para trabajadores informales y de la economía popular", expresó.



Finalmente, afirmó que es cierto que "el salario no es ganancia" pero subrayó que "el hambre sí es un crimen", y que "en sus manos esta ponerle fin".