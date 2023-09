Enviarán un proyecto al Congreso para que las grandes empresas tributen por sus ganancias

El proyecto oficial apunta a disminuir las maniobras para evitar el pago del Impuesto a las Ganancias por parte de las grandes empresas / Foto: Archivo.

A través de diferentes maniobras de dificil fiscalización las grandes empresas tributan muy por debajo de lo que ganan

Impuesto mínimo global La iniciativa de la OCDE –apoyada por 138 países- busca establecer un impuesto mínimo global de 15% en cada jurisdicción en las que operan las multinacionales, lo cual se calcula que permitiría una recaudación adicional en el mundo de US$ 220.000 millones.

Carlos Castagneto, titular de la AFIP, explicó que "lo que hacemos es poner un 15% para que paguen si o si" / Foto: Archivo.

Ganancias y campaña

"No son medidas electorales sino de justicia social porque las estamos presentando por ley; sino serían sólo por decreto, duran tres meses y se terminan” Carlos Castagneto, titular de la AFIP

La eliminación del pago de ganancias sobre el salario de los trabajadores es compensado por el pago de quienes tienen mayor poder económico / Foto: Archivo.

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, afirmó que el Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley, que apuntará a disminuir las maniobras para evitar el pago del Impuesto a las Ganancias y estará en línea con el marco impositivo acordado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).“En la OCDE se acordó el Pilar 2 que se está aplicando obligatoriamente en todos los países a las grandes empresas multinacionales. Vamos a enviar un proyecto de ley y va a ir en una separata al proyecto de Presupuesto. Será una percepción o anticipo del 15%”, afirmó Castagneto este viernes en diálogo con C5N.El funcionario señaló queen concepto de Impuesto a las Ganancias.Recientemente, el titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, indicó que “la tasa efectiva que pagan sobre las ventas es del 2,44%” porque “aplican ajustes por inflación y quebrantos de manera incorrecta, y esa tarea de fiscalización es muy compleja porque requiere mirar empresa por empresa”.“Con este Pilar 2, lo que hacemos. En caso de que no les dé el 15%, lo que dice la OCDE es que la casa matriz le tiene que dar el resto (a la filial) para compensar”, sostuvo Castagneto. Es decir, en ningún caso se contempla un saldo a favor de las empresas en caso de quebrantos.Castagneto también lamentó el rechazo de la oposición al proyecto de reforma de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.“Me dio tristeza porque creo que es una ley muy buena para los trabajadores y era un reclamo histórico de los sindicatos. De la recaudación de Ganancias, el 40% es la cuarta categoría, el 40% de las empresas y el resto de compra de bienes muebles, inmuebles y yates. Es decir, que prácticamente”, sostuvo el titular de la AFIP.En ese sentido, criticó a quienes utilizaronpara entusiasmar a la gente”, para luego “no cumplir con las promesas”.También rechazó que el paquete de medidas que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, se trate de un plan para la campaña electoral.“Con Ganancias y la devolución del IVA también se van a sacar proyectos de ley para que no se diga que es solamente, como se dice, plan platita o que es una mera campaña electoral. Nosotros”, manifestó Castagneto.Del mismo modo, al referirse a las críticas de algunas provincias a la suba del mínimo no imponible de Ganancias, señaló que los ingresos vía Impuesto PAÍS “se incrementaron mucho” y que, si bien no es coparticipable, se pueden hacer “mecanismos y se está hablando con el Ministerio de Economía para que el Tesoro”.“Nuestro objetivo es recomponer el poder adquisitivo. Creo que esta es una inyección de dinero muy importante para la población. Sabemos que la devaluación impactó.porque las estamos presentando por ley ya que, sino serían sólo por decreto, duran tres meses y se terminan”, concluyó.