El G77 comenzó con un llamado a que el Sur “cambie las reglas de juego”

Maduro pidió "buscar modelos políticos propios sin dictados de potencias coloniales"

Por enviado especial



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al G77+China que los países del grupo busquen “modelos políticos propios y no escuchar dictados de expotencias o potencias con pretensiones coloniales”, e indicó que en el siglo XXI el Sur Global “tiene que levantar banderas de soberanía e independencia”.



El mandatario no figuraba en la lista de los jefes de delegaciones que habían confirmado su invitación a la cumbre, pero finalmente decidió acudir a Cuba desde China, donde realizó una gira que incluyó una bilateral con su homólogo Xi Jinping.



“Como pueblos del Sur tenemos que buscar nuestros propios modelos políticos y no escuchar dictados de ninguna expotencia o potencia con pretensiones coloniales o de dominación”, manifestó el líder bolivariano, que calificó a La Habana como “el epicentro de la resistencia de los pueblos de América Latina y el Caribe”.



“El siglo XXI tiene que ser nuestro siglo, tenemos que impulsar una cooperación práctica de mayor impacto, de mayor nivel en la ciencia y la tecnología”, apuntó al hablar en el Palacio de Convenciones, donde mañana se presentará la declaración final de la cumbre.



En su discurso, el presidente venezolano instó a una mayor regulación estatal sobre Internet y las redes sociales y pidió una mayor cooperación Sur-Sur, incluyendo a “las nuevas potencias emergentes que forman parte de nuestra familia, como China e India”.



Por otro lado, Maduro instó al G77+China a impulsar una “poderosa iniciativa global” en la ONU “para que cesen las medidas coercitivas unilaterales contra todos los países del mundo”.



En ese marco, reclamó el levantamiento del “bloqueo criminal de más de 60 años” que realiza Estados Unidos contra Cuba y destacó que Venezuela “ha sido víctima de más de 950 medidas coercitivas unilaterales” que afectaron su economía y sociedad.



“Tuvimos un ejemplo en el tiempo de pandemia: donde desde el Norte llamaban a todas las empresas que producían antivirales, medicamentos y vacunas para amenazarlos si le vendían algo a Venezuela”, denunció.



Y agregó: “Fue gracias al apoyo de China, Rusia, Cuba, India y Turquía que Venezuela, un país bloqueado y perseguido, pudo acceder a las vacunas que necesitaba”.



“El G77+China se tiene que levantar con más fuerza y decir ya basta contra los pueblos del mundo que quieren la independencia y construir su propio modelo”, manifestó.



“Se están conjugando todas las condiciones históricas, políticas, geopolíticas para que nuestros pueblos del Sur podamos levantar las banderas de soberanía e independencia en el siglo XXI", añadió.



Para concluir, pidió que el siglo XXI sea el “de los pueblos libres, sin imperialismo, que basan sus relaciones en la solidaridad, la complementariedad, la cooperación y el conocimiento permanente”.