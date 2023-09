Aerolíneas Argentinas va por el récord de llegar a 13.500.000 personas transportadas

Aerolíneas Argentinas apunta a romper el récord y llegar a 13.500.000 personas transportadas / Foto: Archivo.

"Aerolíneas vuela a 39 ciudades en la Argentina y en 21 lo hace en forma exclusiva" Ariel Ciano, director de Desarrollo Turístico de Aerolíneas Argentinas

Ciano destacó la "mirada federal" de Aerolíneas y dijo que es reconocida "por los gobernadores de todos los signos políticos" / Foto: Archivo.

Se defiende sola

"Las críticas a Aerolíneas son en algún caso por desconocimiento y en otro por cuestiones ideológicas" Ariel Ciano, director de Desarrollo Turístico de Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas es un socio estratégico del Ministerio de Turismo en el turismo receptivo / Foto: Archivo.

Aerolíneas Argentinas, señaló el director de Desarrollo Turístico de la compañía de bandera, Ariel Ciano, al tiempo que remarcó que el objetivo "está muy bien encaminado" mientras siguen sumándose frecuencias nacionales e internacionales."Aerolíneas Argentinas cerró en 2022 el mejor balance de los últimos 15 años", destacó Ciano en declaraciones a Télam Radio, y agregó que "en lo que va de 2023 no recibe un solo peso de aporte del Tesoro Nacional correspondiente a este presupuesto, y además vuela cada vez a más ciudades y transporta a más pasajeros".El funcionario destacó además que "Aerolíneas, y estamos sumando cada vez más rutas federales, que son aquellas que no pasan por el aeroparque Jorge Newbery, que no pasan por la ciudad de Buenos Aires".Reseñó además que la compañía cuenta con 52 rutas y mencionó que "las últimas son Neuquén-Rosario, Resistencia-Iguazú y Montevideo con Mar del Plata, que comenzará el tres de enero próximo".Sobre Montevideo-Mar del Plata, subrayó que se trata de "una ruta".A propósito de voces opositoras que reiteran críticas hacia Aerolíneas Argentinas, Ciano sostuvo: "La compañía", y puntualizó que "cada vez vuela a más ciudades, transporta más pasajeros, es más eficaz y más eficiente"."Creemos en un Estado inteligente, generando las condiciones y en la inversión privada, que lo que hace es favorecer el empleo genuino y de calidad", apuntó.Seguidamente, ponderó el rol de Aerolíneas Argentinas en el contexto turístico, y citó en especial el pensamiento del ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, sobre la actividad como "uno de los vectores de la economía"."Aerolíneasy ayuda, por supuesto, a que por quinto mes consecutivo crezca el número de turistas extranjeros llegando a nuestro país", subrayó.Ciano recordó que "hace unos días los ministros de Turismo de las 24 jurisdicciones suscribieron un documento solicitando que continúen políticas públicas como el PreViaje", a lo cual calificó como "exitosa", ya que "por cada $ 10 que invierte el Estado nacional recupera 8,3", mientras "el turismo tiene 650.000 empleos".Sobre el PreViaje, manifestó que "generó una inyección a la economía de $ 710.000 millones, con 20.000 empresas inscriptas y"."Creo que las críticas a la política turística, a Aerolíneas, son en algún caso por desconocimiento, en otro caso por cuestiones ideológicas", consideró Ciano. Al respecto, acotó que "la oposición lo que plantea es que cada vez haya menos Estado"."La mirada federal que, como (Gerardo) Morales en Jujuy, (Rodolfo) Suárez en Mendoza, que tiene vuelos de Aerolíneas desde Brasil a la ciudad de Mendoza", reflejó. "Claramente lo que hay es una cuestión electoral", sentenció el funcionario.