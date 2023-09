Messi retoma con Inter Miami su cargada agenda de partidos

Messi retomará su cargada agenda de partidos. / Foto: AFP.

El cronograma de Messi en EEUU

Lionel Messi retomará este sábado su cargada agenda de partidos cuando Inter Miami visite a Atlanta United por la 32da. fecha de la Major League Soccer (MLS), en la que busca clasificar a su equipo a la fase final de la competencia.El encuentro en el Mercedes-Benz Stadium se disputará desde las 18 de la Argentina y será transmitido por la plataforma Apple TV.Reintegrado de la Selección Argentina, con la que inició el camino hacia el próximo Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026, Messi se enfocará nuevamente en la realidad de la franquicia de la Florida, que afrontará un mes decisivo para la temporada., incluida la final de la US Open Cup frente a Houston Dynamo, el miércoles 27 de septiembre, de local en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale.Sumada la doble fecha de octubre por las Eliminatorias Sudamericanas (jueves 12 vs. Paraguay y martes 17 vs. Perú), Messi tendrá por delante diez partidos en 33 días, un extenuante calendario en el que deberá administrar con inteligencia las cargas físicas.Desde su debut en Miami, el 21 de julio, el capitán del seleccionado campeón del mundo, entre los que promedió un gol por encuentro. El agotamiento físico lo hizo quedar al margen del juego con Bolivia en La Paz, el martes pasado.Su regreso se aguarda parapara la postemporada. El equipo se ubica a seis unidades de acceder al playoff de reubicación y a doce del último puesto que acredita el pase directo a los octavos de final en la Conferencia Este.➊ 16/9 - Atlanta United➋ 20/9 - Toronto➌ 24/9 - Orlando➍ 27/9 - Houston (la final de la US Open Cup)➎ 30/9 - Houston➏ 4/10 - Chicagi➐ 7/10 - Cincinati➑ 18/10 - Charlotte