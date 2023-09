Las canciones de Martín Neri llegan a la ciudad de Buenos Aires antes de su gira por Europa

Martín Neri, guitarrista, cantante y compositor/ Foto: Sebastián Granata

Foto: Sebastián Granata

Antes de emprender una gira europea, else presentará este sábado en solitario en el local porteño La Paila donde combinará un repaso por los repertorios de sus dos álbumes, nuevas composiciones y versiones de la música popular."Este. Es un sitio sagrado para mí ya que es algo que habito de muy niño", apunta Neri en comunicación con Télam.El artista que por cinco años fue guitarrista del Dúo Salteño, sostiene un dúo con el riojano Ramiro González e integra el colectivo impulsor del Encuentro de Música Argentina de Rosario que en mayo pasado celebró dos décadas de actividad, considera que la música popular "no deja de parir generaciones de artistas"."En esa escena -apunta- me inscribo con muchas inquietudes y aprendizajes, habitando siempre la canción como un dispositivo transformador".El, exhibiendo el camino sonoro que desplegará en su próximo viaje por Europa."A Europa llevo todo este nuevo repertorio de canciones recientes, canciones a las que aún sigo dándoles forma en estos días", cuenta acerca delel 8 de noviembre.Sin detenerse en estos viajes, Neri anticipa: "Estoy trabajando en varios proyectos discográficos. Como solista y con el proyecto 'De un mismo barro', que llevamos adelante hace ya un tiempo junto a mi hermano riojano Ramiro González. Y también se viene un disco muy especial, del cuál aún no puedo contar mucho, pero será un gran regalo para todes".