Las campeonas del mundo españolas mantienen su renuncia tras el caso Rubiales

Las integrantes del seleccionado español femenino de fútbol que, en agosto pasado, le comunicaron este viernes a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que mantienen su renuncia al equipo nacional tras el 'caso Rubiales'.Fuentes de la RFEF le manifestaron a la Cadena SER española queen esta convocatoria al considerar que la renuncia de Luis Rubiales y el despido del entrenador Jorge Vilda no resultaron suficientes tras el beso en la boca que el exdirigente le dio a la futbolista Jennifer Hermoso.El pasado 25 de agosto, Jennifer Hermoso y otras 80 jugadoras y exjugadoras, entre ellas todas las campeonas del mundo, firmaron un comunicado en el que reclamaban "cambios reales tanto deportivos como estructurales" y anunciaban su renuncia al seleccionado.Durante los últimos días ya se había deslizado que las salidas producidas no eran suficientes para su retorno y este viernes se confirmó.Para las jugadoras, el trato de la RFEF a Hermoso durante el 'caso Rubiales' resultó cuestionable.Los medios españoles indicaban que,en el que explicitarán los cambios que consideran necesarios para volver a formar parte del equipo.De hecho, Montse Tomé, la entrenadora que reemplazó a Vilda, ya las jugadoras de su primera lista de convocadas no acudirán al llamado.Según aseguran fuentes de la RFEF, Tomé tiene libertad para incluir a las jugadoras que considere oportuno en la convocatoria y, en caso de que alguna de ellas aparezca en el listado, deberá asumir las consecuencias de su renuncia.No asistir a una convocatoria de la selección nacional, especificadas en al artículo 65 del Código Disciplinario de la RFEF, que puede ir desde una multa económica (de 3.006 hasta 31.051 euros), hasta una suspensión de la licencia federativa.Todo el escándalo nació el 20 de agosto último, cuando España se consagró campeón mundial en el certamen celebrado en Australia y Nueva Zelanda, luego de ganarle 1-0 a Inglaterra en la final.En el momento de la premiación,, provocando un verdadero altercado que culminó, luego de varias polémicas y negativas, en la renuncia del dirigente y al despido a Vilda por haberlo apoyado y aplaudido cuando se negó a dimitir en la asamblea del ente.Por ese hecho, Rubiales deberá declarar este sábado ante un juez de la Audiencia Nacional española, acusado por los delitos de "agresión sexual y coacciones".