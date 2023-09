Massa le pidió a la oposición "levantar la mano" en el Congreso para bajar impuestos a los que menos tienen

Massa pidió a oposición "levantar la mano" en Congreso para bajar impuestos a los que menos tienen VER VIDEO

Foto: Cris Sille.

Foto: Cris Sille.

Foto: Cris Sille.

Foto: Cris Sille.

"No hay impuesto más regresivo e injusto que el IVA, porque paga lo mismo el que vive de un programa social que el que es director en una empresa" Sergio Massa

Foto: Cris Sille.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa,para defender medidas de, al encabezar un acto con movimientos sociales en el microestadio Malvinas Argentinas del barrio porteño de La Paternal.Massa sostuvo que, "van a levantar la mano cuando se trata de bajarle impuestos a los que menos tienen".Frente a la militancia de los movimientos sociales que integran UxP,presentado el lunes último y que ya ingresó a la Cámara de Diputados.También anunció ante las organizaciones sociales el envío de un proyecto de ley destinado a que "en la canasta básica alimentaria no se cobre más el IVA ni en leche, carne, frutas, verduras, alimentos y producto de higiene personal y del hogar".y candidato al referirse a la oposición.También resaltó que el programa de devolución del IVA hasta el 31 de diciembre para compras de artículos de la canasta básica que había anunciado ayer también incluye a los "beneficiarios" del plan Potenciar Trabajo."No hay impuesto más regresivo e injusto que el IVA, porque paga lo mismo el que vive de un programa social que el que es director en una empresa", dijo Massa y señaló que esa devolución del gravamen "es de la gente y no puede quedar en manos de cuatro vivos".También justificó la puesta en marcha de un programa de sorteos de autos para los comerciantes y clientes, que se anunciará mañana, como una forma de "promover" el uso del posnet y las tarjetas de débito para que AFIP pueda instrumentar la devolución automática de ese impuesto.De este modo -advirtió- se evita que los comerciantes "se queden con el efectivo y compren en negro, que muchas veces es la cadena de financiamiento en negro de grandes empresas de Argentina", remarcó.En su discurso, Massa reafirmó sus "ganas, deseo, voluntad y determinación de que el 10 de diciembre empecemos un nuevo Gobierno para seguir el trabajo de incorporación de los sectores populares a la economía formal".También anunció que se pondrá en marcha un programa de "lotes" con servicios para sectores populares "usando las tierras ociosas que tiene el Estado", para que "ninguna familia tenga que andar como mendigo".Tras el acto, Massa recorrió un vallado especial rumbo a la salida del predio en el que dialogó brevemente con los militantes, que le preguntaron si UxP iba a "dar vuelta" la elección el 22 de octubre, a lo que el candidato respondió: "Obvio".Participaron el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, y los dirigentes sociales Emilio Pérsico, Daniel Menéndez y Fernando "Chino" Navarro, entre otros, además de los diputados Juan Marino y Daniel Arroyo.Pérsico arengó a la militancia con la exclamación de que "acá no se rinde nadie" y "el que se rinde pierde", al alertar que "la Argentina y todo lo que conseguimos está en peligro".Por su parte, Menéndez destacó la figura de Massa porque "nos ve y nos escucha" y llamó a reconocerle al ministro y candidato que "está cuando las papas queman". "Hace un año no nos dejó tirados y pidió la pelota", dijo al evocar la designación de Massa al frente del Palacio de Hacienda.Pasadas las 17.30 el microestadio fue llenándose de sillas y una pasarela alfombrada con la bandera argentina, con una ruidosa mezcla de batucada e imágenes en la pantalla central de la Selección Argentina de Fútbol y el lema "La damos vuelta".Con capacidad para 9 mil personas, el predio llegó a las 18 a su ocupación plena, con militantes parados en la cancha y tribunas completas con banderas del Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, UTEP, La Patriada, Movimiento de Trabajadores Organizados MTO, La 17 de Octubre, JP Evita, CCC, Corriente 22 de Agosto y La 25 de Mayo.En el playón exterior, cientos de militantes rodearon el escenario y la pantalla gigante al aire libre por la que se transmitió el acto.Las organizaciones sociales que integran UxP lanzaron con este acto la campaña "barrio por barrio" para "defender la patria" rumbo a las elecciones del 22 de octubre.