El Consejo Malvinas rechaza la postura libertaria sobre la "autodeterminación" de isleños

"No existe en las Islas Malvinas un pueblo subyugado" planteó el Consejo. Foto: Imagen satelital.

El Consejo Nacional resaltó que "las Naciones Unidas han caracterizado a la cuestión de las Islas Malvinas como un caso especial y particular de descolonización que involucra una disputa de soberanía entre dos Estados"

Milei desconoció la posición soberana de la Argentina con relación a las Islas.

El Consejo asesor planteó la necesidad de una política exterior "consistente a lo largo del tiempo y de los sucesivos gobiernos democráticos para recuperar por medios pacíficos y de conformidad con el derecho internacional el pleno ejercicio de los derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas"

Foto: Diego Izquierdo.

Foto: Walter Díaz.

El Consejo Nacional de Asuntos relativos a las Islas Malvinas rechazó este jueves la postura de La Libertad Avanza (LLA), el partido de Javier Milei, en torno a la supuesta autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas y recordó que "las Naciones Unidas han caracterizado a la cuestión Malvinas como un caso especial y particular de descolonización" que involucra una "disputa de soberanía entre dos Estados".El órgano multipartidario creado en 2020 por la Ley 27.558, adoptó una declaración en la que advierte que "la pretendida referencia de los isleños como tercera parte de la disputa es un componente central de la estrategia diplomática británica"."No existe en las Islas Malvinas un pueblo subyugado, dominado o explotado por una potencia extranjera con derecho a la libre determinación, en los términos del derecho internacional y atento lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 2065 (XX)", agrega el escrito del Consejo Nacional.Bajo el título: "En defensa de la soberanía nacional, de la integridad territorial argentina, de la política de estado sobre la Cuestión Malvinas y en homenaje a los caídos del conflicto en el Atlántico Sur," la declaración rechaza los términos de las expresiones vertidas por Diana Mondino -la economista que ocuparía la Cancillería en caso de que Javier Milei gane las elecciones presidenciales- al diario británico The Telegraph.En la nota con el medio conservador inglés, Mondino afirmó que "los derechos de los isleños van a ser respetados", en caso de que el líder de ultraderecha llegue en diciembre a la Casa Rosada y juzgó que "el concepto de que uno le puede imponer a la gente lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es extremadamente feudal e ingenuo".Milei reforzó luego la postura de Mondino y sostuvo que para que la Argentina recupere las islas debe haber "un acuerdo con Inglaterra" y para llegar a ese entendimiento "no se puede desconocer la posición de las personas que viven" en el archipiélago usurpado por el Reino Unido desde 1833.En su documento, el Consejo Nacional de Asuntos relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes manifestó su "preocupación por las declaraciones a la prensa del diputado nacional y candidato presidencial Javier Milei y la candidata a diputada nacional, Diana Mondino - ambos del espacio político "La Libertad Avanza"-, quienes aspiran a ocupar importantes cargos que involucran responsabilidades en la conducción de la política exterior de nuestro país".Y recuerda que la "posición histórica de la República Argentina en 190 años nunca consintió la ocupación ilegítima de parte de su territorio considerando como única contraparte en la controversia de soberanía relativa a la cuestión de las Islas Malvinas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte".El Consejo Nacional resaltó que "las Naciones Unidas han caracterizado a la cuestión de las Islas Malvinas como un caso especial y particular de descolonización que involucra una disputa de soberanía entre dos Estados" que debe ser resuelta mediante negociaciones bilaterales entre esas únicas dos partes, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las Islas, no "'sus deseos´"."La pretendida referencia de los isleños como tercera parte de la disputa es un componente central de la estrategia diplomática británica", subraya el escrito del órgano que tiene como principal objetivo conformar un espacio plural en el máximo nivel institucional que contribuya a generar los consensos políticos y sociales en torno a la Cuestión Malvinas.En ese sentido, la declaración -que fue remitida a los candidatos y las candidatas a cargos electivos- recuerda que "no existe en las Islas Malvinas un pueblo subyugado, dominado o explotado por una potencia extranjera con derecho a la libre determinación, en los términos del derecho internacional y atento lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 2065 (XX)"."Por el contrario -sigue el documento- la composición demográfica de las Islas es el resultado de 190 años de ocupación colonial ya que a partir de 1833 el Reino Unido expulsó a las autoridades y población argentina allí residentes, impidió la radicación de argentinos y argentinas provenientes del territorio continental argentino e implementó una política migratoria orientada a preservar el régimen colonial en las Islas".Destaca además que tal como lo señaló la Resolución 37/9 el "conflicto del Atlántico Sur de 1982 no modificó la naturaleza de la disputa de soberanía" sobre las Islas Malvinas, la cual "continúa pendiente de solución y que la única forma de poner fin a este caso especial y particular de descolonización es la negociación entre las dos partes a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva".El Consejo asesor planteó la necesidad de una política exterior "consistente a lo largo del tiempo y de los sucesivos gobiernos democráticos para recuperar por medios pacíficos y de conformidad con el derecho internacional el pleno ejercicio de los derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas", teniendo en cuenta "los intereses de los habitantes de las Islas Malvinas y el compromiso constitucional de la Argentina con el respeto de su modo de vida".Asimismo, la declaración reafirma la "importancia de preservar el consenso político democrático en torno a la cuestión de las Islas Malvinas consagrado en la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional" que señala como "legítima e imprescriptible la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional".La manda constitucional indica además que "la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino".